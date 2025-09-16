Расследования

Жительница Волжского обвиняется в убийстве подруги

Расследования 16.09.2025 09:44
В Волгоградской области перед судом предстанет жительница Волжского, которая в приступе гнева зарезала свою подругу. Как сообщили V102.RU в СУ СКР по региону, женщине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Установлено, что 14 июня этого года дамы в компании двоих мужчин распивали спиртное в квартире фигурантки уголовного дела. Когда мужчины ушли в магазин, между подругами произошла ссора.

Хозяйка жилплощади схватилась за кухонный нож и нанесла своей обидчице несколько ударов в шею и грудь. Из-за повреждения жизненно важных органов пострадавшая скончалась на месте происшествия.

Дело направлено для рассмотрения в Волжский городской суд. 

