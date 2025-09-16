В Волгограде у посёлка Весёлая балка горит 3 тыс. кв. метров камыша





16 сентября на границе Кировского и Красноармейского районов произошёл крупный пожар. Вблизи посёлка Весёлая балка загорелась заболоченная территория, заросшая камышом между промзоной и ул. Лазоревой.

Столб дыма очевидцы наблюдают даже на удалении нескольких километров. По информации местных жителей, в зоне пожара находится сразу несколько АЗС. На месте работают спасатели.

- В Кировском районе Волгограда горит сухая растительность на площади 3000 кв. метров. Подразделения на месте производят тушение, - сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Фото: Волгоград ВКУРСЕ! / t.me