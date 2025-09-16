Расследования

В Волгограде по делу водителя BMW Пака идет допрос свидетелей

Сегодня, 16 сентября, в Волгоградском областном суде с участием коллегии присяжных заседателей продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении 74-летнего Александра Пака, обвиняемого в убийстве на автомобиле многодетной матери.  Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня в ходе судебного процесса показания дают свидетели преступления. 

Напомним, смертельное ДТП произошло 22 октября 2024 года около 15.00 возле частной школы в Дзержинском районе. Водитель автомобиля марки BMW X7 задел автомобиль под управлением 40-летней Екатерины Буравлевой. В результате последующего дорожного конфликта женщина оказалась под колесами иномарки и скончалась затем в московской клинике. 

Ранее в суде озвучили результаты экспертиз, которые установили, что за рулем BMW X7 в момент ДТП действительно находился Александр Пак. Также следы остались и на ручке двери внедорожника, за который держалась женщина.

В предыдущие судебные заседания уже были опрошены двое сотрудников ДПС, а также учитель школы и сотрудник МЧС, которые стали очевидцами дорожно-транспортного происшествия, ставшего первопричиной трагедии. 

Александр Пак обвиняется по п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ – убийство лица, совершённое с целью воспрепятствования правомерному осуществлению данным лицом общественного долга. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

