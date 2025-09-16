Леса Волгоградской области останутся под замком до 9 октября

В Волгоградской области до 9 октября продлены ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств. Как сообщает V102.RU, соответствующий приказ Облкомприроды опубликован на официальном интернет-портале правовой информации Волгоградской области.

Такие меры, напомним, применяются в регионе в целях обеспечения пожарной безопасности. Ограничения были введены с 30 мая текущего года и постоянно продлеваются. Ранее введенный запрет действовал до 18 сентября включительно.

Согласно данным Гидрометцентра России, на большей части территории Волгоградской области сохраняется высокая и чрезвычайная пожароопасность.