Волгоградцев предупреждают о новой схеме мошенничества с участием «школьных психологов»

Экономика 15.09.2025 13:13
Новую схему мошенничества, в которой злоумышленники представляются школьными психологами и рассылают родителям ссылки на поддельные сайты государственных сервисов, сообщая, что их ребёнок якобы не прошёл обязательное тестирование, выявили специалисты ВТБ.

Так, прямо во время звонка мошенники предлагают пересдать тест по ссылке, которая ведёт на фишинговый сайт. Это открывает им доступ к личным данным, а иногда и к банковским аккаунтам. Затем они сообщают своим «жертвам» об утечке данных или угрозе уголовного преследования за действия, якобы совершённые от их имени. Злоумышленники запугивают как детей, так и их родителей, требуя включить видеозапись и устроить «проверку» дома, собрать ценные вещи и деньги для передачи курьеру.

– Мошенники стали использовать более сложные методы, включая психологическое давление. Всегда нужно помнить, что обычным гражданам никогда не позвонят представители ЦБ или финмониторинга. Необходимо критически относиться к любым заявлениям неизвестных лиц по телефону, действовать с холодной головой, а лучше просто положить трубку. Эти же правила безопасности важно донести до детей, чтобы они в любой непонятной ситуации прежде, чем что-то предпринимать, обращались за советом к взрослым, – отметил Дмитрий Ревякин, вице-президент ВТБ, начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности.

Напомним, летом, во время вступительных экзаменов, мошенники уже представлялись школьными психологами и собирали персональные данные и реквизиты документов взрослых и детей для «характеристики ученика». Целью таких обзвонов было получение доступа к личным кабинетам государственных порталов, банков или дальнейшего использования полученной информации в мошеннических схемах.

