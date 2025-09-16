Происшествия

В Волгограде хулиганы шинами громили подъездную дверь: видео

16.09.2025 10:01
Неспокойной выдалась ночь у жителей дома №28 по улице Рокоссовского в Волгограде. Как рассказали V102.RU горожане, сегодняшней ночью во дворе дома компания молодежи устроила «шабаш», резвясь и соревнуясь в сомнительных игрищах.

По словам жителей, молодые люди, среди которых были и девушки, метали автомобильные шины в подъездную дверь. Разбуженные жильцы вызвали полицию, однако стражи порядка приехали, когда молодежь уже разбежалась. Но их «подвиги» запечатлела камера видеонаблюдения. Судя по видеокадрам, особенно отличилась одна из девушек, которой бы тяжелой атлетикой заниматься, судя по тому, с какой легкостью она  «закидывала» шины. 

