В Кремле пояснили резкий рост курса валют

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал рыночные процессы причиной колебания курса доллара и евро. Об этом он завил журналистам ТАСС11 сентября на брифинге.
Отвечая на вопрос, пресс-секретарь подчеркнул, что подсчет курса валют не является прерогативой Кремля.
— Что касается колебаний курса доллара —это рыночные процессы, — приводит слова Пескова ТАСС.
Отметим, что курс доллара утром 11 сентября поднялся до 85,74 рубля, а курсе евро поднялся на 1,4%, превысив отметку 100 рублей впервые с 12 февраля этого года.