В Волгограде таксисты без страховки могут лишиться лицензии





В Волгоградской области региональный комитет транспорта напомнил таксистам об обязанности страхования ответственности перед пассажирами. Вот уже год в России действуют правила, по которым каждый водитель обязан приобрести специальный полис, однако до сих далеко не все следуют новым нормам.

Документ оформляют в течение 5 дней после получения разрешения на работу. Далее перевозчик обязан проинформировать о его наличии облкомдортранс, направив соответствующее уведомление через «Госуслуги» или МФЦ для внесения информации в реестр перевозчиков легковых такси.

В случае, если сведения о страховом свидетельстве не пополнят базу данных, нарушители будут наказываться. Для начала водителей ждёт 30-дневная дисквалификация, после чего региональный комитет может и вовсе отзывать лицензию.

По информации чиновников, требования о наличии страховки касаются всех без исключения таксистов, в том числе и водителей, работающих в крупных агрегаторах заказов. На текущий момент многие компании, предоставляющие заказы перевозчикам, уже реализовали систему, которая исключает их получение лицами, не оформившими страховку для пассажиров.