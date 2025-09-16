Транспорт

В Волгограде таксисты без страховки могут лишиться лицензии

Транспорт 16.09.2025 12:28
0
16.09.2025 12:28


В Волгоградской области региональный комитет транспорта напомнил таксистам об обязанности страхования ответственности перед пассажирами. Вот уже год в России действуют правила, по которым каждый водитель обязан приобрести специальный полис, однако до сих далеко не все следуют новым нормам.

Документ оформляют в течение 5 дней после получения разрешения на работу. Далее перевозчик обязан проинформировать о его наличии облкомдортранс, направив соответствующее уведомление через «Госуслуги» или МФЦ для внесения информации в реестр перевозчиков легковых такси.

В случае, если сведения о страховом свидетельстве не пополнят базу данных, нарушители будут наказываться. Для начала водителей ждёт 30-дневная дисквалификация, после чего региональный комитет может и вовсе отзывать лицензию.

По информации чиновников, требования о наличии страховки касаются всех без исключения таксистов, в том числе и водителей, работающих в крупных агрегаторах заказов. На текущий момент многие компании, предоставляющие заказы перевозчикам, уже реализовали систему, которая исключает их получение лицами, не оформившими страховку для пассажиров.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Транспорт
13.09.2025 11:06
Транспорт 13.09.2025 11:06
Комментарии

0
Далее
Транспорт
12.09.2025 18:26
Транспорт 12.09.2025 18:26
Комментарии

0
Далее
Транспорт
11.09.2025 20:03
Транспорт 11.09.2025 20:03
Комментарии

0
Далее
Транспорт
11.09.2025 19:13
Транспорт 11.09.2025 19:13
Комментарии

0
Далее
Транспорт
11.09.2025 13:44
Транспорт 11.09.2025 13:44
Комментарии

0
Далее
Транспорт
10.09.2025 18:32
Транспорт 10.09.2025 18:32
Комментарии

0
Далее
Транспорт
09.09.2025 09:36
Транспорт 09.09.2025 09:36
Комментарии

0
Далее
Транспорт
09.09.2025 07:28
Транспорт 09.09.2025 07:28
Комментарии

0
Далее
Транспорт
08.09.2025 18:13
Транспорт 08.09.2025 18:13
Комментарии

0
Далее
Транспорт
08.09.2025 09:38
Транспорт 08.09.2025 09:38
Комментарии

0
Далее
Транспорт
06.09.2025 14:17
Транспорт 06.09.2025 14:17
Комментарии

0
Далее
Транспорт
06.09.2025 08:46
Транспорт 06.09.2025 08:46
Комментарии

0
Далее
Транспорт
05.09.2025 08:56
Транспорт 05.09.2025 08:56
Комментарии

0
Далее
Транспорт
04.09.2025 16:17
Транспорт 04.09.2025 16:17
Комментарии

0
Далее
Транспорт
31.08.2025 15:53
Транспорт 31.08.2025 15:53
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:39
На Гремячинском ГОКе прошли состязания профмастерства ко Дню шахтёраСмотреть фотографии
12:28
В Волгограде таксисты без страховки могут лишиться лицензииСмотреть фотографии
12:24
Под Волгоградом родным 10 погибших на СВО бойцов передали наградыСмотреть фотографии
12:09
Гособвинение запросило для волгоградских экс-депутатов 50 лет колонии на троихСмотреть фотографии
11:52
В Волгограде начнут активнее штрафовать за незаконные вывескиСмотреть фотографии
11:32
«Маш, никто не будет ругаться»: супруг пропавшей волгоградки записал обращение к ней с просьбой вернутьсяСмотреть фотографииCмотреть видео
10:34
Диоксид азота, сероводород и не только: экологи рассказали о химическом коктейле, которым дышали в августе волгоградцыСмотреть фотографии
10:01
В Волгограде хулиганы шинами громили подъездную дверь: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
09:44
Жительница Волжского обвиняется в убийстве подругиСмотреть фотографии
09:31
Предельные тарифы на ж/д билеты установят в РФСмотреть фотографии
09:06
Под Волгоградом использовали «нелогичную» свинину для борща и колбасыСмотреть фотографии
08:32
В России работодатель получит финподдержку за обустройство места для ветерана СВОСмотреть фотографии
08:12
Леса Волгоградской области останутся под замком до 9 октябряСмотреть фотографии
07:52
ПВО сбила 2 БПЛА в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:22
Под охрану взяли 2868,2 га Волго-Ахтубинской поймыСмотреть фотографии
06:56
СФР: Пенсии в 2026 году проиндексируют дваждыСмотреть фотографии
06:35
Перед матчем России и Ирана в Волгограде состоится хореографическое шоуСмотреть фотографии
06:09
Рыбака поймали за вылов сетями шемаи на Дону под ВолгоградомСмотреть фотографии
05:52
Росавиация сняла ограничения на полёты в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
05:22
План «Ковер» ввели ночью в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
21:04
В Волгоградской области подведены итоги выборовСмотреть фотографии
20:38
Волгоградцев предупредили о ночных заморозках до -2 градусовСмотреть фотографии
19:41
Теперь всё? В Волгограде завершилась скандальная реставрация памятника в Радомском сквереСмотреть фотографии
18:36
В Михайловке задержали выкравшего царскую монету домушникаСмотреть фотографии
17:01
Владимир Путин открыл в Волгограде новый корпус института РПНСмотреть фотографии
15:56
Стартовала продажа билетов на матч сборных России и Ирана в Волгограде Смотреть фотографии
15:29
История с отравлением детей таблетками под Волгоградом обернулась неожиданным задержаниемСмотреть фотографии
15:14
В Волгограде благоустройство сквера за 75 миллионов вышло на финишную прямуюСмотреть фотографии
14:20
«Хорошо сделали свою работу»: яркие моменты блистательной победы «Ротора» на «Волгоград Арене»Смотреть фотографии
13:24
«Тушили до утра»: очевидцы засняли жуткий пожар на «Рижском рынке» под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
 