Под Волгоградом родным 10 погибших на СВО бойцов передали награды

Сегодня, 16 сентября, в Жирновском районе Волгоградской области родным бойцов, погибших на СВО, передали государственные награды. Посмертно бойцы были награждены орденом Мужества и медалью Суворова.
Указом президента России орденами Мужество посмертно награждены: Николай Баранов, Эдуард Ковшов, Роман Каунов, Валерий Жиглов, Валерий Зеленский, Александр Ароянц, Николай Савчук, Дмитрий Кукуев и Александр Сидоров.
Медалью Суворова посмертно отмечен Максим Савосин.
Награды передали супругам, матерям и детям погибших бойцов. Память героев почтили минутой молчания.