Именитый футбольный тренер из Камышина Сергей Павлов отмечает 70-летие

Сегодня, 16 сентября, 70-летие отмечает известный российский футбольный тренер Сергей Павлов. В своей тренерской карьере он возглавлял камышинский «Текстильщик», раменский «Сатурн», элистинский «Уралан», новороссийский «Черноморец», владивостокский «Луч-Энергия», краснодарскую «Кубань», ярославский «Шинник». В качестве помощника Олега Романцева работал в сборной России и московском «Спартаке».

Под руководством Сергея Павлова команды «Текстильщик» в 1991 году, «Сатурн» в 1998 году, «Уралан» в 2001 году, «Луч-Энергия» в 2005 году и «Арсенал» в 2016 году выходили в высший дивизион и Премьер-лигу. Сергей Александрович также входил в тренерский штаб сборной России (1995-1996, 1999-2002), в том числе – на чемпионате мира 2002 года.

Но одна из самых ярких страниц биографии Павлова связана с городом Волгоградской области. Он возглавлял «Текстильщик» с 1979 по 1997 годы, и под его руководством команда достигла значительных успехов. В 1993 году «Текстильщик» занял четвёртое место в чемпионате страны и завоевал право играть в Кубке УЕФА. В сезоне 1994/95 команда из Камышина обыграла по сумме двух встреч венгерскую «Бекешчабу», а затем в упорной борьбе уступила «Нанту».

Недавно в Камышине состоялась встреча болельщиков футбольной команды «Текстильщик» с заслуженным тренером России по футболу. Глава Камышина передал Сергею Александровичу почетный знак «За заслуги перед городом Камышином», которым он был отмечен в 2023 году.

Уже немолодые болельщики вспомнили вместе с Сергеем Александровичем и другими бывшими футболистами незабываемые мгновения самых ярких матчей с участием камышинского клуба, успехами которого по праву гордились не только камышане, но и волгоградцы.

Редакция V102.RU поздравляет Сергея Александровича с юбилеем и желает ему активности, здоровья и долгих лет жизни!