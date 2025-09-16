21 нелегала из Индии нашли на швейном производстве в Волгограде

Кировский районный суд Волгограда оштрафовал ООО «Швейный Мир» за незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранцев. Как сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов региона, работники-нелегалы были обнаружены полицейскими 5 июня текущего года в ходе рейда.

Согласно материалам дела, общество привлекло к трудовой деятельности 21 гражданина Индии.

- Иностранные граждане изготавливали текстильные изделия на швейном оборудовании в помещении общества. Данные работники не имели разрешений на трудовую деятельность на территории Волгоградской области, - сообщили в суде.

Полицейские составили в отношении юрлица протоколы об административном правонарушении. Был рассмотрен 21 административный материал. По решению суда за каждого работника-нелегала общество должно заплатить штраф в размере 125 тысяч рублей.

Постановления не вступили в законную силу и могут быть обжалованы.

Фото сгенерировано при помощи ИИ Kandinsky