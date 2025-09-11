Экономика

Международная промышленная конференция «Трубы-2025» впервые открылась в Волжском

Изготовители и потребители трубной продукции обсуждают актуальные проблемы отрасли на ежегодной международной научно-практической конференции «Трубы–2025», которая в этом году впервые переехала из Челябинска в Волжский и проходит на Волжском трубном заводе.

Мероприятие проводится в 26-ой раз и посвящено 55-летию ВТЗ и 140-летию изобретения братьев Маннесманн – процесса поперечно-винтовой прокатки, изменившего трубную отрасль и определившего вектор для ее развития на многие годы вперед.


Традиционно в конференции принимают участие руководители и представители институтов Российской академии наук, учебных заведений, научных подразделений металлургических, энергетических компаний и других отраслевых организаций из России и других стран. Всего около 250 представителей 87 предприятий, организаций и научного сообщества.


На площадке мероприятия идут интересные и важные дискуссии о современных технологиях и оборудовании для производства трубной стали, заготовки, рулонного и листового проката. Кроме того, ученые и игроки рынка обсуждают свежие идеи для технологического прорыва, процесса цифровизации в металлургической промышленности и развития новых компетенций молодых ученых и отраслевиков. Также будет проведен анализ и даны оценки состояния трубной индустрии в России и в мире, а коллеги смогут поделиться опытом работы в непростых экономических условиях.


Выбор места для проведения конференции на Волжском трубном заводе неслучаен. В этом году предприятие отмечает юбилей, кроме того, является одним из лидеров в освоении передовых технологий не только в ТМК, но и в трубной промышленности страны. В целом на металлургическую отрасль Волгоградской области, в которую входят крупнейшие предприятия региона, приходится 25% индекса промышленного производства. При этом новые технологические решения применяются не только на существующих предприятиях, но инвестируются средства в создание новых, в частности, производства нержавеющих сталей.


О необходимости эволюции в данной отрасли промышленности сделал акцент председатель оргкомитета конференции, директор по научной работе ТМК Игорь Пышминцев.

– Курс на развитие – это не просто слова. Как известно, если ты крутишь педали, то не упадешь. Уверен, что профессионалам, которые собрались на нашей площадке, есть, что обсудить, чем поделиться. Конференцию поддержали две конкурирующие компании, но лишь на первый взгляд это может показаться неожиданным. Ведь у нас – общее промышленное пространство, общая судьба нашей отрасли и общая цель – движение вперед. Подобные форумы способствуют росту промышленности и предполагают обмен идеями, опытом, обсуждения на актуальные темы. Подумайте только, 140 лет назад был изобретен процесс прошивки стали, который все эти годы совершенствовался и развивался. Сегодня мы уже больше говорим о цифровизации,  и этой теме также будут посвящены наши тематические площадки, – заявил Игорь Пышминцев.


Сегодня трубники отвечают на современные вызовы и совершенствуют технологии производства продукции в новых реалиях, связанных, например, с освоением более труднодоступных месторождений по добыче нефти и газа, что предъявляет новые требования к материалам, которые используют при прокладке трубопроводов. Так, особую актуальность приобретают трубы, выдерживающие диапазон температур от -60 до +350 градусов, сохраняющие устойчивость при сейсмических колебаниях.


Огромную роль в  процессе  совершенствования трубного производства играет наука. Волгоградский государственный технический университет уже давно сотрудничает с Волжским трубным заводом в этом направлении. В вузе готовят специалистов по нескольким направлениям металлургии, занимаются дополнительным профессиональным образованием, а недавно ТМК открыла в университете тематическую аудиторию. Однако, как отметил член-корреспондент РАН, первый проректор ВолгГТУ Сергей Кузьмин, профессия инженера недостаточно популяризируется в нашем обществе и не считается престижной, а молодежь предпочитает идти в айтишники или курьеры.


Тем ценнее те студенты, которые со своими научными руководителями уже сейчас успешно работают над совершенствованием и внедрением цифровых технологий, применяемых в трубном производстве. Впервые в  рамках конференции на базе ВолгГТУ состоится молодежная секция, где будущие инженеры поделятся новыми идеями и разработками.


Конференция «Трубы-2025» продлится включительно до 12 сентября. Однако сотрудничество заинтересованных в развитии трубной промышленности в России на этом не закончится и продолжится в рабочем режиме.

Фото: Андрей Поручаев / ИА «Высота 102»

