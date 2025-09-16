



16 сентября в Ворошиловском районе Волгограда сотни горожан испугал столб густого чёрного дыма. Как выяснилось, в полдень на ул. Одесской загорелась заросшая камышом зелёная зона между домом №4 на ул. Майкопской и детской площадкой у находящейся поблизости новостройки. Эффектный пожар очевидцы засняли на видео.





Судя по опубликованным кадрам, пламя быстро охватило растительность. Его языки поднимались на высоту порядка 4-5 метров. Ликвидировать возгорание пришлось спасателям.

- В 12:40 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре. По ул Лавочкина д.7 происходит горение сухой растительности на площади 20 кв. метров, - рассказали журналистам в ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Благодаря специалистам распространение пламени было остановлено. Ему не удалось перекинуться на двухэтажный жилой дом, а также территорию детского городка.

Отметим, по данным МЧС, в настоящее время на месте продолжают работать пожарные расчёты.

Фото и видео: Короче, Волгоград / t.me