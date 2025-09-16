Расследования

В Москве задержан объявленный в розыск коммерсант из Волгограда

Расследования 16.09.2025 13:26
В Москве оперативники задержали предпринимателя Олега Парфентьева, оставившего без заработной платы сотрудников. Мужчина скрывался в столице от органов следствия. Побег коммерсант совершил после возбуждения уголовного дела.

– По данным следствия, осенью 2024 года предприниматель заключил трудовые договоры с несколькими гражданами, принятыми на работу в качестве электромонтажников и сварщика. Работники добросовестно исполняли свои обязанности, однако при расторжении договоров окончательный расчёт с ними произведён не был, – сообщила официальный представитель регионального следственного управления СКР Наталия Рудник. – Общая сумма задолженности по заработной плате и компенсации за её задержку составила около 200 тысяч рублей. 

После поступивших правоохранителям заявлений обманутых работников выяснилось, что коммерсант располагал достаточными для выплаты зарплаты средствами. В частности, на счёт организации поступило более 2 миллионов рублей, которые были направлены на хозяйственные нужды, но не на работников. 

– После возбуждения уголовного дела обвиняемый скрылся от органов следствия и был объявлен в розыск. Впоследствии его местонахождение было установлено. Фигурант был задержан в Москве и доставлен в Волгоград. В ходе допроса предприниматель признал вину в содеянном, – сообщила Рудник. 

Следственным отделом по Центральному району города Волгограда СУ СКР завершено расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя. Он обвиняется по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ – невыплата заработной платы свыше двух месяцев, совершённая из корыстной или иной личной заинтересованности.

По данным ИА «Высота 102», речь идет о предпринимателе, который занимался в Волгограде строительством. Пострадали от его действий три человека. 

