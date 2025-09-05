«Только за наличные»: волгоградцы столкнулись с проблемами на АЗС

Водители в Волгограде столкнулись с проблемами при заправке. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, на многих АЗС залить бак бензином уже второй день подряд можно только за наличные. Однако бумажные деньги с собой есть не у всех. В итоге водители вынуждены уезжать, так и не заправившись. Проблема связана с отсутствием интернета – аппараты в офисах АЗС «замерли».

<Волгоградцы сообщают также, что не могут получить в аптеках лекарства по сделанным в интернете заказам. Людям предлагают вернуться домой, сделать фото штрих-кода в условиях проводного интернета, а потом вернуться за лекарством.

А вот офисы маркетплейсов товар клиентам выдают. Сотрудники предоставляют возможность подключиться к Wi-Fi. Однако процесс выдачи товара при этом проходит не так быстро, как раньше.

Отсутствие интернета повлияло и на работу крупных продуктовых гипермаркетов. По словам волгоградцев, накануне в «Ленте» в Дзержинском районе Волгограда покупатели не могли приобрести молочную продукцию и спиртное – даже за наличные. Это было связано с невозможностью просканировать штрих-коды маркировки.

ИА «Высота 102» сообщало также о сбоях в работе такси и резком росте стоимости поездок.