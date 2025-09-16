Больше тонны продукции в Волгоградской области для борща и колбасы умудрился произвести предприниматель всего из 950 килограммов свинины. Как сообщили V102.RU в управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия, юридическому лицу, осуществляющего свою деятельность на территории Иловлинского района, объявлено предостережение.

- Установлено, что уполномоченным лицом на площадке юридического лица оформлен производственный эВСД на мясную продукцию, выработанную из нелогичного объема сырья. Так, из 950 кг свинины изготовлен «набор для борща из свинины» и «свинина колбасная» общим весом 1015 кг, что фактически невозможно, - пояснили в управлении.

В результаты были нарушены ветеринарные требования к качеству и безопасности продукции, а также её прослеживаемость.

Оформленные с нарушениями сертификаты аннулированы.

Фото из архива V102.RU