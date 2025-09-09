Экономика

Волгоградская область подтянулась в рейтинге труда

Экономика 09.09.2025 06:59
0
09.09.2025 06:59


Волгоградская область улучшила позиции в рейтинге регионов по рынку труда по итогам 2024 года. В исследовании РИА Рейтинг  субъект набрал 78,54 итоговых балла из 100 возможных. При этом за 2023 год значение итогового индекса было меньше – 73,25 балла. 

По сравнению с предыдущими результатами, регионы-лидеры в основном сохранили свои позиции. Первые четыре места остались без изменений. Лидерами по-прежнему являются Москва и Санкт-Петербург, у которых значение рейтингового балла было 98,04 и 97,95 соответственно. Третье место занимает Московская область с 97,51 баллов. Четвертое место за собой сохранила Республика Татарстан (89,00 баллов), на пятую позицию поднялась Свердловская область (86,56 балла).

Нижние позиции рейтинга занимают Ингушетия, Дагестан, Тува, Чечня, Северная Осетия-Алания и Карачаево-Черкесия. Во всех этих регионах значение рейтингового балла составило менее 40. По сравнению с итогами 2023 года число таких субъектов РФ снизилось на три. Ключевыми проблемами этих регионов в сфере рынка труда являются низкие зарплаты и высокий уровень безработицы.

Справка. Источником информации для анализа стали данные Росстата. При расчете рейтинга были проанализированы восемь показателей, характеризующих положение в исследуемой области, которые включают уровень оплаты труда, занятость, условия труда, а также емкость рынка труда. На основе агрегирования значений показателей рассчитывался рейтинговый балл, по которому производилось ранжирование регионов. 


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
08.09.2025 10:00
Экономика 08.09.2025 10:00
Комментарии

0
Далее
Экономика
08.09.2025 08:57
Экономика 08.09.2025 08:57
Комментарии

0
Далее
Экономика
05.09.2025 15:07
Экономика 05.09.2025 15:07
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
05.09.2025 11:44
Экономика 05.09.2025 11:44
Комментарии

0
Далее
Экономика
05.09.2025 11:01
Экономика 05.09.2025 11:01
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
04.09.2025 15:07
Экономика 04.09.2025 15:07
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
04.09.2025 12:36
Экономика 04.09.2025 12:36
Комментарии

0
Далее
Экономика
04.09.2025 10:46
Экономика 04.09.2025 10:46
Комментарии

0
Далее
Экономика
04.09.2025 10:25
Экономика 04.09.2025 10:25
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
04.09.2025 08:08
Экономика 04.09.2025 08:08
Комментарии

0
Далее
Экономика
04.09.2025 06:05
Экономика 04.09.2025 06:05
Комментарии

0
Далее
Экономика
02.09.2025 18:47
Экономика 02.09.2025 18:47
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.09.2025 18:09
Экономика 02.09.2025 18:09
Комментарии

0
Далее
Экономика
02.09.2025 12:00
Экономика 02.09.2025 12:00
Комментарии

0
Далее
Экономика
01.09.2025 19:30
Экономика 01.09.2025 19:30
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

10:27
Под Волгоградом вручили ордена и медали родственникам погибших бойцов СВОСмотреть фотографии
10:24
УФСБ задержало двух волгоградцев за продажу тылового места на СВОСмотреть фотографии
09:47
Бастрыкин поручил возбудить дело о гибели троих волгоградцев в Белом мореСмотреть фотографии
09:36
«Львят» пока поберегут: власти рассказали подробности об обкатке трамвайного маршрута №2Смотреть фотографии
09:00
В Волгограде полиция задержала отчаянного грабителя-бегунаСмотреть фотографии
08:23
В Волгограде уничтожат 542 пачки сигаретСмотреть фотографии
08:11
В Госдуме предложили ввести «Карту Достоевского» для покупки книг детямСмотреть фотографии
07:28
В Волгограде в тестовом режиме запустили трамвай №2Смотреть фотографииCмотреть видео
06:59
Волгоградская область подтянулась в рейтинге трудаСмотреть фотографии
06:29
В Волгограде мэрия ищет специалистов для ремонта табло и камер на остановкахСмотреть фотографии
06:00
Доступ на Мамаев курган ограничат 11 и 21 сентябряСмотреть фотографии
22:48
В Волгограде на улице Пельше сгорела «четырнадцатая»Смотреть фотографии
21:48
На «Волгоград Арене» отметят юбилей легендарных матчей с «Манчестер Юнайтед»Смотреть фотографии
21:14
Меч короля Великобритании Георга VI вернулся в волгоградский музейСмотреть фотографии
20:55
Глава ЛНР наградил двух волонтеров из ВолжскогоСмотреть фотографии
20:28
В Волгограде простятся с преподавателем-юристом академического колледжаСмотреть фотографии
19:48
Жителей Волгоградской области предупредят о БПЛА с помощью SMSСмотреть фотографии
18:59
Жителей Михайловки предупредили об активности экстренных служб 23 сентябряСмотреть фотографии
18:48
Двоих волгоградцев оштрафовали за «обман» банкоматаСмотреть фотографии
18:13
Давка, прощай? Власти Волгограда анонсировали запуск трамвая №2 на ул. АнгарскойСмотреть фотографии
17:40
В Волгоградской области задерживаются 11 поездовСмотреть фотографии
17:28
В Волгограде задержан подросток, устроивший гонки без правил с полицейскимиСмотреть фотографииCмотреть видео
16:54
«Получилось пробить зрителя на эмоции»: Волгоградские артисты произвели фурор на сцене театра Вахтангова в МосквеСмотреть фотографииCмотреть видео
16:06
В Волгограде за 600 млн рублей продают сеть из 12 АЗС и нефтебазыСмотреть фотографии
15:31
В Волгограде ФСБ уличила цыганку в получении 2,4 млн рублей на несуществующих детейСмотреть фотографииCмотреть видео
14:12
«Ростелеком» выступил партнером молодежного фестиваля «#ТриЧетыре» в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:55
СК попросит волгоградцев помочь в поисках глухонемой жительницы ИловлиСмотреть фотографии
12:58
Владелец бистро под Волгоградом бесплатно эксплуатировал «невидимых» работниковСмотреть фотографии
12:44
Волгоградца задержали за разжигание ненависти к полицейским в соцсетяхСмотреть фотографииCмотреть видео
12:15
Полис ОМС для студентов: ответы на важные вопросы в начале учебного годаСмотреть фотографии
 