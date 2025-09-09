Волгоградская область подтянулась в рейтинге труда

Волгоградская область улучшила позиции в рейтинге регионов по рынку труда по итогам 2024 года. В исследовании РИА Рейтинг субъект набрал 78,54 итоговых балла из 100 возможных. При этом за 2023 год значение итогового индекса было меньше – 73,25 балла.
По сравнению с предыдущими результатами, регионы-лидеры в основном сохранили свои позиции. Первые четыре места остались без изменений. Лидерами по-прежнему являются Москва и Санкт-Петербург, у которых значение рейтингового балла было 98,04 и 97,95 соответственно. Третье место занимает Московская область с 97,51 баллов. Четвертое место за собой сохранила Республика Татарстан (89,00 баллов), на пятую позицию поднялась Свердловская область (86,56 балла).
Нижние позиции рейтинга занимают Ингушетия, Дагестан, Тува, Чечня, Северная Осетия-Алания и Карачаево-Черкесия. Во всех этих регионах значение рейтингового балла составило менее 40. По сравнению с итогами 2023 года число таких субъектов РФ снизилось на три. Ключевыми проблемами этих регионов в сфере рынка труда являются низкие зарплаты и высокий уровень безработицы.
Справка. Источником информации для анализа стали данные Росстата. При расчете рейтинга были проанализированы восемь показателей, характеризующих положение в исследуемой области, которые включают уровень оплаты труда, занятость, условия труда, а также емкость рынка труда. На основе агрегирования значений показателей рассчитывался рейтинговый балл, по которому производилось ранжирование регионов.