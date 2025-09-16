Общество

Волгоградское предприятие поздравило со 100-летием ветерана завода Александру Семеновну Машкову

Общество 16.09.2025 16:59
От имени всего коллектива со 100-летним юбилеем участницу Сталинградской битвы, ветерана Великой Отечественной войны Александру Семеновну Машкову поздравил генеральный директор предприятия Александр Жуков. В теплой домашней обстановке именинница получила подарок, цветы и множество добрых слов.
В разговоре с гостями Александра Семеновна много вспоминала о своей юности, о работе на заводе. Во время беседы не раз обращалась к современному поколению, отмечая, что всегда нужно стараться быть первыми, привносить что-то хорошее, значимое в свою семью и свой коллектив.
Александра Семеновна родилась в Краснооктябрьском районе Сталинграда, до войны успела окончить девять классов. С началом Сталинградской битвы ушла на фронт – ухаживала за ранеными, служила санитаркой в эвакоприемнике, а после медсестрой при полевом передвижном госпитале. Ее заслуги оценены орденом Отечественной войны II степени и многочисленными медалями.
Начав свой трудовой путь на «Красном октябре» в 1947 году, Александра Семеновна стала частью легендарного коллектива, который внес неоценимый вклад в восстановление и развитие завода. Более двадцати лет, до самой пенсии, она проработала контролером ОТК на блюминге.
Генеральный директор Александр Жуков поблагодарил именинницу за многолетний добросовестный труд, отметив, что ее жизненный путь служит примером для всех заводчан:
  Мы преклоняемся перед мужеством Александры Семеновны, ее стойкостью, особым отношением к Родине и к выбранному делу. Низкий поклон за ратные и трудовые подвиги, крепкого здоровья и еще долгих лет жизни.
Александру Семеновну предприятие традиционно поздравляет и с другими значимыми датами. Ежегодно в преддверии Дня Победы и Дня разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом ее гостями становятся представители заводской профсоюзной организации и Молодежного комитета.

