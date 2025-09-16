Предельные тарифы на ж/д билеты установят в РФ





ФАС РФ разработала проект приказа о предельно максимальных тарифах на железнодорожные пассажирские перевозки. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Напомним, перевозки пассажиров в поездах дальнего следования осуществляются в регулируемом и нерегулируемом государством сегментах.

ФАС России ежегодно пересматривает стоимость проезда пассажиров в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования, которые подлежат государственному регулированию.

В настоящее время служба подготовила решение об индексации предельно максимальных тарифов на проезд в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования с 1 января 2026 года.

Так, для пассажиров будут проиндексированы тарифы и сборы на перевозку железнодорожным транспортом в дальнем следовании. В ведомстве подчеркнули, что индексация позволит продолжить обновление подвижного состава. Это положительно отразится на качестве предоставляемых услуг и соответствует прогнозу социально-экономического развития, отметили в службе.

ФАС России отмечает, что устанавливает предельные максимальные тарифы. При этом проводится мониторинг стоимости билетов на железнодорожные пассажирские перевозки. Также предусмотрены меры поддержки для граждан. Например, ФАС России утвердила приказ о круглогодичной скидке для пассажиров от 10 до 18 лет при покупке билета в плацкартных и общих вагонах. Скидка предоставляется пассажирам независимо от формы обучения без предъявления справки из учебного учреждения.



