Волгоградская область подготовила и представила в Минстрой России комплексный план по замене, строительству новых и модернизации существующих объектов коммунального хозяйства до 2030 года, передает V102.RU.

Как сообщил депутатам председатель комитета ЖКХ Волгоградской области Дмитрий Баранов, в него включено свыше 700 мероприятий, которые будут осуществлены в регионе в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры». В общей сложности в Волгоградской области за 5 лет планируется построить и реконструировать более 100 объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения. Будут задействованы разные источники финансирования, включая инвестиционные программы ресурсоснабжающих организаций, федеральную поддержку, заемные средства и прочие ресурсы.

- Ожидаемый социально-экономический эффект по итогам выполнения указанных проектов – улучшение качества коммунальных услуг для более полутора миллиона жителей в 116 населенных пунктах региона, - прозвучало в докладе председателя областного комитета ЖКХ.





По его словам, с 2025 по 2027 годы планируется реализовать 23 мероприятия в 9 муниципалитетах - Волгограде, Волжском, Палласовском, Городищенском, Старополтавском, Киквидзенском, Николаевском, Среднеахтубинском и Клетском районах.

Из общего числа треть работ придется на областной центр - город Волгоград, где предстоит не только модернизировать существующие мощности, но построить новые современные объекты. В качестве примера была приведена новая котельная на ул. Глазкова в Центральном районе Волгограда. Построенный с нуля коммунальный объект в своем плане стал самым крупным в Южном федеральном округе. Котельная будет работать в автоматическом режиме. Примененные при ее строительстве современные технологии позволят сэкономить до 33-34 млн рублей в год за счет снижения затрат на топливо, электроэнергию и плановые ремонты.

Котельная на ул. Глазкова будет снабжать теплом и горячей водой 233 многоквартирных дома, 17 учреждений здравоохранения, 34 – образования, 176 прочих объектов, а также обеспечит резервные мощности для перспективной городской застройки. В настоящее время на объекте завершаются пуско-наладочные работы.





В целях перспективного развития ЖКХ Волгограда запланировано строительство системы водоснабжения Кировского и Советского районов областного центра, водопроводных сетей и сооружений для обеспечения инфраструктурой перспективных проектов жилой застройки центрально-западной части Волгограда, сетей водоснабжения Красноармейского района, развитие системы водоотведения Советского, Ворошиловского и Кировского районов и др. Все это будет способствовать реализации проектов по возведению жилья, улучшению качества коммунальных услуг для горожан.

Ключевые векторы развития региона до 2034 года, включая сферу ЖКХ, в начале сентября текущего года озвучил губернатор Андрей Бочаров в ходе «Диалога на Волге», состоявшегося в Волгограде в рамках фестиваля #ТриЧетыре.

Глава региона сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ в Волгоградской области будет направлено порядка 91 миллиарда рублей.

- Глобальная задача, которая стоит перед нами, — переход от аварийно-восстановительного к планово-предупредительному характеру работы ЖКХ. Объем инвестиций в 91 млрд рублей — это еще не все. Проекты, которые мы реализуем, повышают устойчивость работы систем жизнеобеспечения, а с другой стороны — создают возможность развития будущих производств. Используя различные механизмы и возможности, сегодня очень активно работаем над поддержанием системы и ее модернизацией, — сказал Андрей Бочаров, подчеркнув, что отрасль является одной из самых важных и сложных.

В 23 муниципалитетах региона уже построены и введены в эксплуатацию 189 газовых котельных для социально значимых объектов.

Губернатор отметил в своем выступлении, что в числе других важнейших задач, которые регион поставил перед собой на ближайшее десятилетие, — создание и модернизация 71 объекта ЖКХ, в том числе реализация 11 проектов обновления сетей водоснабжения и водоотведения — их предстоит завершить в ближайшие 4-5 лет.

Фото из архива V102.RU