Экономика

Волгоградская область представила в Минстрой план модернизации ЖКХ до 2030 года

Экономика 10.09.2025 19:30
0
10.09.2025 19:30


Волгоградская область подготовила и представила в Минстрой России комплексный план по замене, строительству новых и модернизации существующих объектов коммунального хозяйства до 2030 года, передает V102.RU.

Как сообщил депутатам председатель комитета ЖКХ Волгоградской области Дмитрий Баранов, в него включено свыше 700 мероприятий, которые будут осуществлены в регионе в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры». В общей сложности в Волгоградской области за 5 лет планируется построить и реконструировать более 100 объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения. Будут задействованы разные источники финансирования, включая инвестиционные программы ресурсоснабжающих организаций, федеральную поддержку, заемные средства и прочие ресурсы.

- Ожидаемый социально-экономический эффект по итогам выполнения указанных проектов – улучшение качества коммунальных услуг для более полутора миллиона жителей в 116 населенных пунктах региона, - прозвучало в докладе председателя областного комитета ЖКХ.


По его словам, с 2025 по 2027 годы планируется реализовать 23 мероприятия в 9 муниципалитетах - Волгограде, Волжском, Палласовском, Городищенском, Старополтавском, Киквидзенском, Николаевском, Среднеахтубинском и Клетском районах.

Из общего числа треть работ придется на областной центр - город Волгоград, где предстоит не только модернизировать существующие мощности, но построить новые современные объекты. В качестве примера была приведена новая котельная на ул. Глазкова в Центральном районе Волгограда. Построенный с нуля коммунальный объект в своем плане стал самым крупным в Южном федеральном округе. Котельная будет работать в автоматическом режиме. Примененные при ее строительстве современные технологии позволят сэкономить до 33-34 млн рублей в год за счет снижения затрат на топливо, электроэнергию и плановые ремонты. 

Котельная на ул. Глазкова будет снабжать теплом и горячей водой 233 многоквартирных дома, 17 учреждений здравоохранения, 34 – образования, 176 прочих объектов, а также обеспечит резервные мощности для перспективной городской застройки. В настоящее время на объекте завершаются пуско-наладочные работы.


В целях перспективного развития ЖКХ Волгограда запланировано строительство системы водоснабжения Кировского и Советского районов областного центра, водопроводных сетей и сооружений для обеспечения инфраструктурой перспективных проектов жилой застройки центрально-западной части Волгограда, сетей водоснабжения Красноармейского района, развитие системы водоотведения Советского, Ворошиловского и Кировского районов и др. Все это будет способствовать реализации проектов по возведению жилья, улучшению качества коммунальных услуг для горожан.

Ключевые векторы развития региона до 2034 года, включая сферу ЖКХ, в начале сентября текущего года озвучил губернатор Андрей Бочаров в ходе «Диалога на Волге», состоявшегося в Волгограде в рамках фестиваля #ТриЧетыре. 

Глава региона сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ в Волгоградской области будет направлено порядка 91 миллиарда рублей. 

- Глобальная задача, которая стоит перед нами, — переход от аварийно-восстановительного к планово-предупредительному характеру работы ЖКХ. Объем инвестиций в 91 млрд рублей — это еще не все. Проекты, которые мы реализуем, повышают устойчивость работы систем жизнеобеспечения, а с другой стороны — создают возможность развития будущих производств. Используя различные механизмы и возможности, сегодня очень активно работаем над поддержанием системы и ее модернизацией, — сказал Андрей Бочаров, подчеркнув, что отрасль является одной из самых важных и сложных.

В 23 муниципалитетах региона уже построены и введены в эксплуатацию 189 газовых котельных для социально значимых объектов. 

Губернатор отметил в своем выступлении, что в числе других важнейших задач, которые регион поставил перед собой на ближайшее десятилетие, — создание и модернизация 71 объекта ЖКХ, в том числе реализация 11 проектов обновления сетей водоснабжения и водоотведения — их предстоит завершить в ближайшие 4-5 лет.

Фото из архива V102.RU

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
10.09.2025 06:59
Экономика 10.09.2025 06:59
Комментарии

0
Далее
Экономика
09.09.2025 06:59
Экономика 09.09.2025 06:59
Комментарии

0
Далее
Экономика
08.09.2025 10:00
Экономика 08.09.2025 10:00
Комментарии

0
Далее
Экономика
08.09.2025 08:57
Экономика 08.09.2025 08:57
Комментарии

0
Далее
Экономика
05.09.2025 15:07
Экономика 05.09.2025 15:07
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
05.09.2025 11:44
Экономика 05.09.2025 11:44
Комментарии

0
Далее
Экономика
05.09.2025 11:01
Экономика 05.09.2025 11:01
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
04.09.2025 15:07
Экономика 04.09.2025 15:07
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
04.09.2025 12:36
Экономика 04.09.2025 12:36
Комментарии

0
Далее
Экономика
04.09.2025 10:46
Экономика 04.09.2025 10:46
Комментарии

0
Далее
Экономика
04.09.2025 10:25
Экономика 04.09.2025 10:25
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
04.09.2025 08:08
Экономика 04.09.2025 08:08
Комментарии

0
Далее
Экономика
04.09.2025 06:05
Экономика 04.09.2025 06:05
Комментарии

0
Далее
Экономика
02.09.2025 18:47
Экономика 02.09.2025 18:47
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.09.2025 18:09
Экономика 02.09.2025 18:09
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:10
В России годовая инфляция замедлилась до 8,1%Смотреть фотографии
20:40
В Котовском районе потратят 9 млн рублей на ликвидацию незаконной свалкиСмотреть фотографии
20:20
Камышанин перехитрил администрацию и приобрел землю за грошиСмотреть фотографии
19:51
В Волгограде осудят инженера МУП «Метроэлектротранс» за махинации при закупке троллейбусовСмотреть фотографии
19:30
Волгоградская область представила в Минстрой план модернизации ЖКХ до 2030 годаСмотреть фотографии
19:00
В Волгограде на несколько ночей ограничат движение на ул. Просвещения из-за ремонта дорогиСмотреть фотографии
18:32
«Это частная собственность»: три парковки у ТРЦ «Пирамида» и ГДЮЦ в Волгограде становятся платнымиСмотреть фотографии
18:01
В Волжском «большой брат» взял под контроль чистоту городских дорогСмотреть фотографии
17:08
Суд запретил волгоградцу вспахивать берег АхтубыСмотреть фотографии
15:52
Колесо обозрения из ЦПКиО переедет на юг ВолгоградаСмотреть фотографии
15:41
Под Волгоградом замглавврача ЦРБ обвиняют в 48 эпизодах взятки и подлогаСмотреть фотографии
15:08
А потом закроют? Волгоградцы записали видеообращение к Бастрыкину из-за оптимизации гимназии №12Смотреть фотографииCмотреть видео
14:46
«Пятёрочка» запускает акцию с главным призом – квартирой у моряСмотреть фотографии
14:15
Волгоградских выпускников приглашают пополнить кадровый резерв ФСБСмотреть фотографии
13:23
Под Волгоградом фура протаранила микроавтобус на московской трассеСмотреть фотографии
13:18
Волгоградская область передала партию мотоциклов и БПЛА на СВОСмотреть фотографии
12:50
В Волгограде озвучили подробности о поиске прыгнувшего с моста мужчиныСмотреть фотографии
12:20
Молодежный фестиваль «#ТриЧетыре» в Волгограде глазами заводчанСмотреть фотографии
11:49
V102: Опубликовано видео из суда по делу волгоградца Александра ПакаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:36
В Волгоградской области Сергей Радионов назначен начальником ГСУ ГУ МВД по регионуСмотреть фотографии
11:11
В Волгограде с водителя BMW взыскали 3 миллиона за смертельное ДТПСмотреть фотографии
10:39
Под Волгоградом байкер скончался после ДТП с грузовикомСмотреть фотографии
10:31
Обвиняемого в убийстве многодетной волгоградки Пака привезли в суд присяжныхСмотреть фотографии
09:54
«Никто не понимает, что это было»: учёных всего мира озадачила необъяснимая магнитная буряСмотреть фотографии
09:46
Волгоградца осудили на 17 лет «строгача» за развращение детей в СетиСмотреть фотографии
09:44
Человеческий фактор: «Волгоградэнергосбыт» через цифровые сервисы бережет время абонентовСмотреть фотографии
09:02
39 кг странной семги нашли у волгоградского производителяСмотреть фотографии
08:08
Обещанное волгоградцам похолодание пришло 10 сентябряСмотреть фотографии
07:58
Волгоградская гандболистка Алина Загороднева впервые вызвана в сборную РоссииСмотреть фотографии
07:33
Две бесплатные электрички назначили в Волгограде на 14 сентябряСмотреть фотографии
 