Болельщики «Ротора» установили очередной рекорд посещаемости в сезоне

Спорт 16.09.2025 13:57
В матче 10-го тура Первой лиги между «Ротором» и «КАМАЗом» 14 сентября (3:0) был установлен очередной рекорд посещаемости в сезоне. На «Волгоград Арене» наблюдали за игрой 21118 зрителей, сообщает V102.RU со ссылкой на ТК «Футбольная посещаемость». 

Предыдущий лучший результат в первенстве был также зафиксирован на «Волгоград Арене» во встрече со «Спартаком» из Костромы 30 августа (20050). В тройку лидеров в десятом туре вошли также матчи «Черноморца» и «Чайки» в Новороссийске (7312 болельщика) и «Арсенала» и «Спартака» в Туле (6492). 

Кроме того, «Ротор» продолжает лидировать по среднему показателю посещаемости в сезоне - 18954 человека. На втором и третьем месте идут «Урал» (12481) и «Факел» (9318) соответственно.

Следующий домашний матч в Первой лиге «Ротор» проведет в начале октября против нижнекамского «Нефтехимика». 

