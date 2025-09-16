В матче 10-го тура Первой лиги между «Ротором» и «КАМАЗом» 14 сентября (3:0) был установлен очередной рекорд посещаемости в сезоне. На «Волгоград Арене» наблюдали за игрой 21118 зрителей, сообщает V102.RU со ссылкой на ТК «Футбольная посещаемость».
Предыдущий лучший результат в первенстве был также зафиксирован на «Волгоград Арене» во встрече со «Спартаком» из Костромы 30 августа (20050). В тройку лидеров в десятом туре вошли также матчи «Черноморца» и «Чайки» в Новороссийске (7312 болельщика) и «Арсенала» и «Спартака» в Туле (6492).
Кроме того, «Ротор» продолжает лидировать по среднему показателю посещаемости в сезоне - 18954 человека. На втором и третьем месте идут «Урал» (12481) и «Факел» (9318) соответственно.
Следующий домашний матч в Первой лиге «Ротор» проведет в начале октября против нижнекамского «Нефтехимика».