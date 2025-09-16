«Маш, никто не будет ругаться»: супруг пропавшей волгоградки записал обращение к ней с просьбой вернуться





В Михайловском районе Волгоградской области уже десятые сутки ведутся поиски пропавшей 30-летней Марии Белоусовой. Как сообщает V102.RU, супруг Игорь Никишкин с последней надеждой записал обращение к супруге с просьбой вернуться в родной домой.





Напомним, жительница станицы Етеревской вышла с работы днем 6 сентября и затем бесследно исчезла. По мнению мужа Марии, на такое решение могла повлиять усталость – женщина работает на базе по разведению птиц.

Игорь старается не терять надежды на то, что его супруга вернется домой – он записал видеообращение, в котором просит выйти на связь Марию.

– Мы ее очень любим и ждем. Мы всей душой верим, что она жива и с ней все хорошо, – говорит в обращении муж пропавшей девушки. – Маш, хочу обратиться к тебе. Вернись, пожалуйста, никто не будет ругаться, ты сама это знаешь. Никто тебе плохого причинить не сможет.

По словам мужчины, в скором времени девушка должна быть объявлена в федеральный розыск.

– Предварительно, также обсуждается версия, что она могла уехать на вахту или на сельхозработы. Также известно, что перед своим исчезновением она по телефону общалась со своими старыми подругами, с которыми она долгое время не поддерживала связь. Возможно, хоть эта информация сможет вывести нас на какой-то след, – рассказал корреспонденту информагентства Игорь.

Видео: поисковый отряд «Лиза Алерт»