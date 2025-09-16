Тысяча человек проползут под колючей проволокой и возьмут «Эверест» под Волгоградом





В Калачевском районе Волгоградской области на полигоне поселка Прудбой 20 сентября состоится забег с препятствиями «Гонка героев». В этом году в спортивном мероприятии примут участие свыше тысячи участников, которым предстоит одолеть дистанцию в 8 километров и 25 испытаний на силу, ловкость и выносливость.

На пути спортсменов встретятся рукоходы разных форматов, заборы, вертикальные канаты, переход по бревну, рвы, участки с водой и грязью, перенос мешков и работа на гимнастических брусьях. На отдельных отрезках участникам необходимо будет проползти под колючей проволокой между противотанковыми «ежами», а также взять бревенчатый барьер и преодолеть коридор из шин. Финальным этапом гонки станет «Эверест» – восьмиметровая горка с канатами и вертикальным подъёмом.

Пройти гонку сможет любой желающий старше 18 лет в одном из двух форматов: индивидуально в массовом старте или в составе команды из 10 человек в сопровождении профессионального инструктора.

Для участников также будет организован до полигона Прудбой. Автобус отправится от станции Орошаемое в 10:10 и привезёт пассажиров прямо к месту старта. Обратные рейсы с полигона до станции запланированы на 14:20 и 17:30.

Площадка спортивного мероприятия начнет свою работу уже в 09:30. Уже в 10:45 у главной сцены пройдет общая разминка. Старт корпоративных команд намечен на 11:00, а массовый старт в 12:30. Общекомандный забег состоится в 14:30.