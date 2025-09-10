ЦИАН: волгоградцы теряют интерес к соткам

Снижение спроса на земельные участки на фоне увеличения выбора в стране отмечают аналитики. В Волгограде с начала месяца стоимость земли снизилась на 0,7%, тогда как с начала года она выросла на 0,3%, а по сравнению с прошлым годом увеличилась на 15,7%. По данным за сентябрь средняя стоимость сотки составляет 295 тысяч рублей. К слову, это самая низкая цена на землю в ЮФО. Дороже всего стоит земля в Краснодарском крае – 831 тысяча за сотку.

Между тем, аналитики ЦИАН отмечают, что снижение спроса на земельные участки на 6% за последний год вызвано дорогой ипотекой и, соответственно, ограничением активности покупателей. Спад, при этом, не такой сильный, как в сегменте загородных домов – там просмотры объявлений на четверть ниже прошлогоднего уровня. Спрос на участки сохраняется со стороны тех, кто хотел бы вложиться в недвижимость, но купить дом или квартиру при текущих ценах и ставках не может.

При этом выбор земельных участков продолжает расти: сейчас в продаже в крупных регионах представлено более 142 тыс. объектов – это максимум за историю наблюдений. В ЦИАН отметили две причины увеличения выбора – это низкий спрос и выход из земельного банка небольших девелоперов.