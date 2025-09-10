Экономика

ЦИАН: волгоградцы теряют интерес к соткам

Экономика 10.09.2025 06:59
0
10.09.2025 06:59


Снижение спроса на земельные участки на фоне увеличения выбора в стране отмечают аналитики. В Волгограде с начала месяца стоимость земли снизилась на 0,7%, тогда как с начала года она выросла на 0,3%, а по сравнению с прошлым годом увеличилась на 15,7%. По данным за сентябрь средняя стоимость сотки составляет 295 тысяч рублей. К слову, это самая низкая цена на землю в ЮФО. Дороже всего стоит земля в Краснодарском крае – 831 тысяча за сотку. 

Между тем, аналитики ЦИАН отмечают, что снижение спроса на земельные участки на 6% за последний год вызвано дорогой ипотекой и, соответственно, ограничением активности покупателей. Спад, при этом, не такой сильный, как в сегменте загородных домов – там просмотры объявлений на четверть ниже прошлогоднего уровня. Спрос на участки сохраняется со стороны тех, кто хотел бы вложиться в недвижимость, но купить дом или квартиру при текущих ценах и ставках не может.

При этом выбор земельных участков продолжает расти: сейчас в продаже в крупных регионах представлено более 142 тыс. объектов – это максимум за историю наблюдений. В ЦИАН отметили две причины увеличения выбора – это низкий спрос и выход из земельного банка небольших девелоперов. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
09.09.2025 06:59
Экономика 09.09.2025 06:59
Комментарии

0
Далее
Экономика
08.09.2025 10:00
Экономика 08.09.2025 10:00
Комментарии

0
Далее
Экономика
08.09.2025 08:57
Экономика 08.09.2025 08:57
Комментарии

0
Далее
Экономика
05.09.2025 15:07
Экономика 05.09.2025 15:07
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
05.09.2025 11:44
Экономика 05.09.2025 11:44
Комментарии

0
Далее
Экономика
05.09.2025 11:01
Экономика 05.09.2025 11:01
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
04.09.2025 15:07
Экономика 04.09.2025 15:07
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
04.09.2025 12:36
Экономика 04.09.2025 12:36
Комментарии

0
Далее
Экономика
04.09.2025 10:46
Экономика 04.09.2025 10:46
Комментарии

0
Далее
Экономика
04.09.2025 10:25
Экономика 04.09.2025 10:25
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
04.09.2025 08:08
Экономика 04.09.2025 08:08
Комментарии

0
Далее
Экономика
04.09.2025 06:05
Экономика 04.09.2025 06:05
Комментарии

0
Далее
Экономика
02.09.2025 18:47
Экономика 02.09.2025 18:47
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.09.2025 18:09
Экономика 02.09.2025 18:09
Комментарии

0
Далее
Экономика
02.09.2025 12:00
Экономика 02.09.2025 12:00
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:20
Молодежный фестиваль «#ТриЧетыре» в Волгограде глазами заводчанСмотреть фотографии
11:49
V102: Опубликовано видео из суда по делу волгоградца Александра ПакаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:36
В Волгоградской области Сергей Радионов назначен начальником ГСУ ГУ МВД по регионуСмотреть фотографии
11:11
В Волгограде с водителя BMW взыскали 3 миллиона за смертельное ДТПСмотреть фотографии
10:39
Под Волгоградом байкер скончался после ДТП с грузовикомСмотреть фотографии
10:31
Обвиняемого в убийстве многодетной волгоградки Пака привезли в суд присяжныхСмотреть фотографии
09:54
«Никто не понимает, что это было»: учёных всего мира озадачила необъяснимая магнитная буряСмотреть фотографии
09:46
Волгоградца осудили на 17 лет «строгача» за развращение детей в СетиСмотреть фотографии
09:44
Человеческий фактор: «Волгоградэнергосбыт» через цифровые сервисы бережет время абонентовСмотреть фотографии
09:02
39 кг странной семги нашли у волгоградского производителяСмотреть фотографии
08:08
Обещанное волгоградцам похолодание пришло 10 сентябряСмотреть фотографии
07:58
Волгоградская гандболистка Алина Загороднева впервые вызвана в сборную РоссииСмотреть фотографии
07:33
Две бесплатные электрички назначили в Волгограде на 14 сентябряСмотреть фотографии
06:59
ЦИАН: волгоградцы теряют интерес к соткамСмотреть фотографии
06:27
В Бюро регистрации несчастных случаев помогли найти 102 волгоградцаСмотреть фотографии
06:05
«Ротор» возглавил топ самых посещаемых матчей 9-ого тураСмотреть фотографии
21:12
Волгоградцу выставили счёт на полмиллиона за кучу отходов у Третьей ПродольнойСмотреть фотографии
20:20
В Волжском спасли двух пациентов благодаря почкам их братьевСмотреть фотографии
20:00
«Так и живём»: в Волгограде подвал разрушающегося общежития превратился в адское болотоСмотреть фотографииCмотреть видео
19:57
Серийного вора и угонщика велосипедов осудили в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:18
«Лечили от ОРВИ»: врачи извлекли 134 магнита из ребенка в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:53
Мужчина погиб, прыгнув с моста через Волгу в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:42
В Волгоградской области переименовали ж/д остановкуСмотреть фотографии
18:00
«Стоим ежедневно»: гигантскую пробку на Ангарском в Волгограде сняли на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
17:40
Волгоградские депутаты документально закрепят Сталинград в названии аэропортаСмотреть фотографии
17:14
«Свет вашим домам»: одна из ведущих в регионе электросетевых компаний «Волгоградоблэлектро» отметила 55-летиеСмотреть фотографии
16:46
Воду из пруда с мертвой рыбой в Волгограде отправили на анализСмотреть фотографииCмотреть видео
15:46
В Волжском горсуде в закрытом режиме стартовал процесс по делу экс-судей ТраховыхСмотреть фотографии
15:20
Путин собрал более 160 тысяч подписчиков в MaxСмотреть фотографии
15:16
В Волгограде малыш госпитализирован после прогулки в парке «Героев-лётчиков»Смотреть фотографии
 