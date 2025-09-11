Экономика

В Волгограде цены на огурцы упали до 116 рублей

11.09.2025
В Волгоградской области на минувшей неделе выросли цены на колбасные изделия, куры и сливочное масло. По данным Волгоградстата, на 1,5% подорожали сосиски и сардельки (469,47 рубля за кг), а также колбаса варено-копченая (581 рубль за кг). Выросли цены на куры – на 0,5%. Средняя цена килограмма популярного мяса составляет теперь почти  209 рублей.

Сливочное масло подорожало на 1,35% (1062 рубля), сыр – на 0,47%  (821 рубль). В то же время незначительно подешевели яйца – на 0,7% (63,85 рубля за десяток), сахар – на 1% (66,35 рубля).

В группе овощей заметнее всего упали цены на морковь. Эти овощи подешевели на 8% (36,3 рубля за кг). Цены на картофель также снизились почти на 5% (34,2 рубля). Статистическое ведомство зафиксировало снижение цен на огурцы, которые дорожали последние недели. Средняя стоимость огурцов сейчас составляет 116 рубля за кг – они подешевели на 2,9%.


