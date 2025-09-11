В Росстате назвали новые цены на автотопливо в Волгограде

В Волгоградской области зафиксировано очередное повышение цен на автомобильное топливо. По данным Росстата, за минувшую неделю выросла стоимость двух видов бензина и солярки. На прежней планке остался лишь АИ-98. Средняя цена этой марки бензина составляет 85,25 рубля за литр.
А вот АИ-92 и АИ-95 подорожали на 6 копеек – 58,91 и 65,41 рубля соответственно. Также выросла стоимость дизтоплива. Цена на него увеличилась на 12 копеек (68,84 рубля). При этом темпы подорожания выросли - на прошлой неделе средняя стоимость солярки составляла 68,72 рубля за литр.