В России обещают рост рынка розничного кредитования





По оценкам аналитиков, во втором полугодии объем выдач кредитов физлицам в России составит около 6 трлн рублей, что на 9% превысит показатели аналогичного периода прошлого года. Розничный кредитный рынок, достигнувший своего минимума в первом полугодии, стабилизировался и начал восстанавливаться, сообщил заместитель президента-председателя правления ВТБ Александр Пахомов в рамках ВЭФ-2025.

– Положительная динамика кредитования физлиц наблюдается в последние месяцы, что говорит об устойчивой тенденции к стабилизации рынка. Снижение ключевой ставки создало более предсказуемую среду, позволяющую россиянам увереннее планировать крупные покупки. Второе полугодие может стать переломным для рынка, показав рост к прошлогодним показателям. Однако полноценный ренессанс розничного кредитования пока еще впереди, банковские ставки все еще подходят для накоплений больше, чем для кредитования, – подчеркнул Александр Пахомов.

В то же время, по итогам всего года объем рынка розничного кредитования покажет 9,5 трлн рублей, что будет на 26% ниже результата 2024 года. Порядка 60% выдач составят залоговые кредиты: ипотека займет 4,04 трлн рублей, автокредитование 1,7 трлн, кредиты наличными – около 3,8 трлн.

Объем розничного кредитного портфеля на рынке увеличится за год на 3%, превысив 40,6 трлн рублей. Наибольший вклад в положительную динамику внесут автокредитование и кредитные карты.

