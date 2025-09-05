Экономика

В России обещают рост рынка розничного кредитования

Экономика 05.09.2025 15:07
05.09.2025 15:07


По оценкам аналитиков, во втором полугодии объем выдач кредитов физлицам в России составит около 6 трлн рублей, что на 9% превысит показатели аналогичного периода прошлого года. Розничный кредитный рынок, достигнувший своего минимума в первом полугодии, стабилизировался и начал восстанавливаться, сообщил заместитель президента-председателя правления ВТБ Александр Пахомов в рамках ВЭФ-2025.

– Положительная динамика кредитования физлиц наблюдается в последние месяцы, что говорит об устойчивой тенденции к стабилизации рынка. Снижение ключевой ставки создало более предсказуемую среду, позволяющую россиянам увереннее планировать крупные покупки. Второе полугодие может стать переломным для рынка, показав рост к прошлогодним показателям. Однако полноценный ренессанс розничного кредитования пока еще впереди, банковские ставки все еще подходят для накоплений больше, чем для кредитования, – подчеркнул Александр Пахомов.

В то же время, по итогам всего года объем рынка розничного кредитования покажет 9,5 трлн рублей, что будет на 26% ниже результата 2024 года. Порядка 60% выдач составят залоговые кредиты: ипотека займет 4,04 трлн рублей, автокредитование 1,7 трлн, кредиты наличными – около 3,8 трлн.

Объем розничного кредитного портфеля на рынке увеличится за год на 3%, превысив 40,6 трлн рублей. Наибольший вклад в положительную динамику внесут автокредитование и кредитные карты.

Фото: из архива ИА «Высота 102»

Лента новостей

17:07
В Волжском в ДТП попали мотоциклист и велосипедистСмотреть фотографииCмотреть видео
16:21
Забытая посылка парализовала работу Главпочтампа в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:15
Бочаров высказался о необходимости создания в регионе новых промпедприятийСмотреть фотографии
15:44
Т2 открывает доступ к востребованным интернет-сервисам в зоне ограниченийСмотреть фотографии
15:06
Волгоградцам рассказали, где заработать полмиллиона рублейСмотреть фотографии
14:59
«Должны проникнуться все»: наиважнейшую для региона задачу назвал Андрей БочаровСмотреть фотографии
14:35
В Волгоградской области для мигрантов закупят билеты домой на 5,2 млн рублейСмотреть фотографии
14:16
Волгоградцам рассказали, какие сервисы будут работать при отключении ИнтернетаСмотреть фотографии
14:14
Быстрее, выше, современней: в Котово открыли новую спортплощадкуСмотреть фотографии
14:14
В Волгограде в День города спортсмены пробегут легкоатлетические кроссыСмотреть фотографии
14:12
Звездный паровозик сняли в небе над Волгоградской областьюСмотреть фотографииCмотреть видео
13:25
В Волго-Ахтубинской пойме у собственника забрали 4,4 га землиСмотреть фотографии
12:50
В Волгограде 120 команд начали бороться за звание лучших на фесте #ТриЧетыреСмотреть фотографии
12:21
Волгоградцам рассказали, какой будет погода в выходные 6 и 7 сентябряСмотреть фотографии
12:19
Приставы взыскали 1 млрд рублей с волгоградских отцов-алиментщиковСмотреть фотографии
12:13
Не больше 10 в одни руки: ЦБ поддержал идею о лимите банковских картСмотреть фотографии
11:44
«Только за наличные»: волгоградцы столкнулись с проблемами на АЗССмотреть фотографии
11:30
Андрей Бочаров проведёт откровенный «Диалог на Волге» с молодёжьюСмотреть фотографии
11:27
Вырубивших волгоградца на ост. «Юность» молодчиков отправляют под судСмотреть фотографииCмотреть видео
11:02
«Работа не кайф, ловлю Wi-Fi»: таксисты рассказали, как без интернета возят волгоградцевСмотреть фотографии
10:43
Под Волгоградом «Ладу» сплющило после ДТП с иномаркойСмотреть фотографии
10:04
Росводресуры чуть увеличили сбросы на Волжской ГЭССмотреть фотографии
09:11
Житель Волгоградской области отоварился прегабалином по поддельному рецептуСмотреть фотографии
09:06
В Волгограде назначено первое заседание с присяжными по делу Александра ПакаСмотреть фотографии
08:56
Центр Волгограда встал в пробке из-за перекрытых дорогСмотреть фотографии
08:26
Волгоград в цифрах: город спустя 436 летСмотреть фотографии
08:05
Капитан-механик буксира из Волжского идет под суд за навал на плавдокСмотреть фотографии
07:20
В Волгограде фонд капремонта уличили в безнадзорном обновлении домовСмотреть фотографии
06:57
Бесплатные электрички развезут болельщиков «Ротора» 7 сентябряСмотреть фотографии
06:22
В Волгограде на фоне атаки БПЛА отменены и задерживаются три авиарейсаСмотреть фотографии
 