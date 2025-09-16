Общество

В Госдуме предложили из-за стресса увеличить отпуск россиян с 28 до 35 дней

В Госдуме депутаты задумались об отдыхе россиян. Парламентарии обратили внимание, что в современных условиях 28 дней – слишком маленький срок для полноценного восстановления работников. Исправить несправедливость должны поправки в Трудовой кодекс.

- Законопроект по увеличению оплачиваемого отпуска гражданам до 35 дней совершенно необходим по причине того, что радикально выросла стрессоемкость рабочего процесса, рабочего времени. И, грубо говоря, срок, который определялся ранее для восстановления трудоспособности человека в 28 дней, конечно, уже устарел, - сообщил ТАСС депутат Николай Новичков.

Нововведение предстоит рассмотреть депутатам уже в течение ближайших месяцев, в осеннюю сессию. Соответствующая инициатива готовится к внесению в парламент.

