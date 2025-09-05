Экономика

Эксперты прогнозируют рост рынка сбережений к концу года на 17%

Экономика 05.09.2025 11:01
0
05.09.2025 11:01


Рынок сбережений в России по итогам 2025 года вырастет на 17% и достигнет 67,2 трлн рублей. В следующем году рост накоплений россиян продолжится двузначными темпами. Стабильный прирост сбережений отражает смену финансовой культуры: потребители все реже действуют импульсивно и все чаще принимают рациональные финансовые решения. Об этом в рамках ВЭФ заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Александр Пахомов.

Основным драйвером остаются рублевые сбережения. По оценке аналитиков, их портфель к концу года увеличится на 18%, почти до 63,5 трлн. Доля валютных накоплений сократится на 1,2% по сравнению с прошлым годом.

– Рост рынка на 17% за год говорит о прочно укрепившемся тренде на осознанное сбережение. Мы видим фундаментальный сдвиг: россияне отдают предпочтения вкладам даже в период снижения ключевой ставки и пока не возвращаются к потребительской модели поведения. Депозит остается сейчас базовым инструментом для формирования сбережений россиян, – прокомментировал Александр Пахомов.

Фото: из архива ИА «Высота 102»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
04.09.2025 15:07
Экономика 04.09.2025 15:07
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
04.09.2025 12:36
Экономика 04.09.2025 12:36
Комментарии

0
Далее
Экономика
04.09.2025 10:46
Экономика 04.09.2025 10:46
Комментарии

0
Далее
Экономика
04.09.2025 10:25
Экономика 04.09.2025 10:25
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
04.09.2025 08:08
Экономика 04.09.2025 08:08
Комментарии

0
Далее
Экономика
04.09.2025 06:05
Экономика 04.09.2025 06:05
Комментарии

0
Далее
Экономика
02.09.2025 18:47
Экономика 02.09.2025 18:47
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.09.2025 18:09
Экономика 02.09.2025 18:09
Комментарии

0
Далее
Экономика
02.09.2025 12:00
Экономика 02.09.2025 12:00
Комментарии

0
Далее
Экономика
01.09.2025 19:30
Экономика 01.09.2025 19:30
Комментарии

0
Далее
Экономика
01.09.2025 12:46
Экономика 01.09.2025 12:46
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.09.2025 12:36
Экономика 01.09.2025 12:36
Комментарии

0
Далее
Экономика
01.09.2025 09:05
Экономика 01.09.2025 09:05
Комментарии

0
Далее
Экономика
28.08.2025 15:19
Экономика 28.08.2025 15:19
Комментарии

0
Далее
Экономика
28.08.2025 14:46
Экономика 28.08.2025 14:46
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:13
Не больше 10 в одни руки: ЦБ поддержал идею о лимите банковских картСмотреть фотографии
11:44
«Только за наличные»: волгоградцы столкнулись с проблемами на АЗССмотреть фотографии
11:30
Андрей Бочаров проведёт откровенный «Диалог на Волге» с молодёжьюСмотреть фотографии
11:27
Вырубивших волгоградца на ост. «Юность» молодчиков отправляют под судСмотреть фотографииCмотреть видео
11:02
«Работа не кайф, ловлю Wi-Fi»: таксисты рассказали, как без интернета возят волгоградцевСмотреть фотографии
10:43
Под Волгоградом «Ладу» сплющило после ДТП с иномаркойСмотреть фотографии
10:04
Росводресуры чуть увеличили сбросы на Волжской ГЭССмотреть фотографии
09:11
Житель Волгоградской области отоварился прегабалином по поддельному рецептуСмотреть фотографии
09:06
В Волгограде назначено первое заседание с присяжными по делу Александра ПакаСмотреть фотографии
08:56
Центр Волгограда встал в пробке из-за перекрытых дорогСмотреть фотографии
08:26
Волгоград в цифрах: город спустя 436 летСмотреть фотографии
08:05
Капитан-механик буксира из Волжского идет под суд за навал на плавдокСмотреть фотографии
07:20
В Волгограде фонд капремонта уличили в безнадзорном обновлении домовСмотреть фотографии
06:57
Бесплатные электрички развезут болельщиков «Ротора» 7 сентябряСмотреть фотографии
06:22
В Волгограде на фоне атаки БПЛА отменены и задерживаются три авиарейсаСмотреть фотографии
21:38
«Ротор» 14 сентября отметит 30-летие матчей с «Манчестером Юнайтед» в Кубке УЕФАСмотреть фотографии
21:20
В школе под Волгоградом открыли мемориальные доски в честь двух героев СВОСмотреть фотографии
21:09
Росавиация ввела ограничения в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
20:37
С приветом из космоса: в Волгограде открылся молодежный фестиваль #ТриЧетыреСмотреть фотографии
20:27
В Волгограде задержали пьяного угонщика таксиСмотреть фотографииCмотреть видео
19:52
Таксисты Волгограда пропали с «радаров», а цены на поездки взлетели втроеСмотреть фотографии
19:03
После смерти пассажирки поезда «Волгоград-Москва» возбудили уголовное делоСмотреть фотографии
18:48
«Над нами будто глумятся»: в Волгограде жители посёлка Аэропорт требуют вернуть почтовое отделениеСмотреть фотографии
17:28
«Может, мы не в Волгограде живем?»: читатели ИА «Высота 102» назвали свои настоящие зарплатыСмотреть фотографии
17:05
В Волгоградской области соберут информацию о состоянии 699 МКДСмотреть фотографии
16:32
Каким увидят Волгоград участники феста #ТриЧетыре: фотоСмотреть фотографии
16:17
В Волгограде 5 и 6 сентября общественный транспорт перейдёт на спецрежимСмотреть фотографии
15:40
«Он невменяемый»: в Жирновске водитель иномарки свалил на дорогу столб с проводамиСмотреть фотографииCмотреть видео
15:09
Саратовского олигарха Качуровского выпустили из СИЗО под домашний арестСмотреть фотографии
15:07
Волгоградский проект стал победителем всероссийского грантового конкурсаСмотреть фотографии
 