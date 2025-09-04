



В рамках открытого грантового конкурса социальных проектов «Устойчивые города РУСАЛа» объявлены победители – 17 проектов, направленных на улучшение качества жизни людей и развитие населенных пунктов России.

Грантовый конкурс для некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений социальной сферы был запущен в 2023 году в рамках реализации Стратегии социальных инвестиций. Он основан на методике индекса устойчивого развития городов ответственности компании. Это аналитический инструмент, позволяющий оценивать привлекательность городов для жизни и работы, выявлять требующие повышенного внимания сферы, а также анализировать эффективность инвестиций и уже реализованных проектов. С учетом индекса были определены география и основные направления конкурса – «Образование», «Общество» и «Достойный досуг».

Всего на конкурс в 2025 году было подано 230 заявок от 218 организаций. 164 из них приняли участие впервые. В результате независимой экспертизы проектов были отобраны 59 инициатив, а уже по итогам публичной защиты – выбраны 17 проектов, которые получат поддержку на общую сумму почти 50 млн рублей.

География конкурса в этом году увеличилась до 18 территорий – Ачинск, Белогорск, Бокситогорск, Братск, Волгоград, Каменск-Уральский, Кандалакша, с. Карабула, Краснотурьинск, Красноярск, Ломоносовский район (Ленинградская область), Новокузнецк, Саяногорск, Североуральск, Сорск, п. Таёжный, Тайшет и Шелехов.

По итогам реализации проектов, например, в Волгограде появится доступная площадка для игры в пляжный волейбол и футбол, а в Ачинске будет создано многофункциональное молодежное пространство, которое сделает доступным для жителей города различные варианты отдыха, саморазвития и творчества.

Для школьников Красноярска планируется создать центр дополнительного образования в сфере комплексной безопасности жизнедеятельности. В Ломоносовском районе появится «теплица молодежных инициатив», которая откроет возможности для реализации различных творческих активностей для молодёжи.

В Новокузнецке откроется интерактивный музей с мобильными комплексами для популяризации рабочих профессий. В Таёжном полностью реконструируют стадион, а в Шелехове на базе городской инфраструктуры будет реализована образовательная программа с погружением в урбанистику и тропостроение, в рамках которой школьники будут разрабатывать собственные проекты благоустройства.

– РУСАЛ продолжает содействовать развитию территорий своей ответственности, потому что благоустройство городов и повышение качества жизни – важная часть нашей стратегии устойчивого развития. Благодаря грантовому конкурсу, мы поддерживаем инициативы, важные для благополучия людей: это и формирование инклюзивной среды, и повышение качества образования, и расширение возможностей достойного досуга, и создание новых общественных пространств. Мы рады видеть, что география конкурса расширяется, а интерес к участию в нём растёт – значит, нам вместе удаётся формировать социально-ответственное и активное сообщество в городах, где живут и работают наши сотрудники, – отметила директор по устойчивому развитию Ирина Бахтина.

Фото из архива V102.RU