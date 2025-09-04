Экономика

Волгоградский проект стал победителем всероссийского грантового конкурса

04.09.2025 15:07
0
04.09.2025 15:07


В рамках открытого грантового конкурса социальных проектов «Устойчивые города РУСАЛа» объявлены победители – 17 проектов, направленных на улучшение качества жизни людей и развитие населенных пунктов России.
Грантовый конкурс для некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений социальной сферы был запущен в 2023 году в рамках реализации Стратегии социальных инвестиций. Он основан на методике индекса устойчивого развития городов ответственности компании. Это аналитический инструмент, позволяющий оценивать привлекательность городов для жизни и работы, выявлять требующие повышенного внимания сферы, а также анализировать эффективность инвестиций и уже реализованных проектов. С учетом индекса были определены география и основные направления конкурса – «Образование», «Общество» и «Достойный досуг».
Всего на конкурс в 2025 году было подано 230 заявок от 218 организаций. 164 из них приняли участие впервые. В результате независимой экспертизы проектов были отобраны 59 инициатив, а уже по итогам публичной защиты – выбраны 17 проектов, которые получат поддержку на общую сумму почти 50 млн рублей.
География конкурса в этом году увеличилась до 18 территорий – Ачинск, Белогорск, Бокситогорск, Братск, Волгоград, Каменск-Уральский, Кандалакша, с. Карабула, Краснотурьинск, Красноярск, Ломоносовский район (Ленинградская область), Новокузнецк, Саяногорск, Североуральск, Сорск, п. Таёжный, Тайшет и Шелехов.
По итогам реализации проектов, например, в Волгограде появится доступная площадка для игры в пляжный волейбол и футбол, а в Ачинске будет создано многофункциональное молодежное пространство, которое сделает доступным для жителей города различные варианты отдыха, саморазвития и творчества.
Для школьников Красноярска планируется создать центр дополнительного образования в сфере комплексной безопасности жизнедеятельности. В Ломоносовском районе появится «теплица молодежных инициатив», которая откроет возможности для реализации различных творческих активностей для молодёжи.
В Новокузнецке откроется интерактивный музей с мобильными комплексами для популяризации рабочих профессий. В Таёжном полностью реконструируют стадион, а в Шелехове на базе городской инфраструктуры будет реализована образовательная программа с погружением в урбанистику и тропостроение, в рамках которой школьники будут разрабатывать собственные проекты благоустройства.
– РУСАЛ продолжает содействовать развитию территорий своей ответственности, потому что благоустройство городов и повышение качества жизни – важная часть нашей стратегии устойчивого развития. Благодаря грантовому конкурсу, мы поддерживаем инициативы, важные для благополучия людей: это и формирование инклюзивной среды, и повышение качества образования, и расширение возможностей достойного досуга, и создание новых общественных пространств. Мы рады видеть, что география конкурса расширяется, а интерес к участию в нём растёт – значит, нам вместе удаётся формировать социально-ответственное и активное сообщество в городах, где живут и работают наши сотрудники, – отметила директор по устойчивому развитию Ирина Бахтина.
17:28
«Может, мы не в Волгограде живем?»: читатели ИА «Высота 102» назвали свои настоящие зарплатыСмотреть фотографии
17:05
В Волгоградской области соберут информацию о состоянии 699 МКДСмотреть фотографии
16:32
Каким увидят Волгоград участники феста #ТриЧетыре: фотоСмотреть фотографии
16:17
В Волгограде 5 и 6 сентября общественный транспорт перейдёт на спецрежимСмотреть фотографии
15:40
«Он невменяемый»: в Жирновске водитель иномарки свалил на дорогу столб с проводамиСмотреть фотографииCмотреть видео
15:09
Саратовского олигарха Качуровского выпустили из СИЗО под домашний арестСмотреть фотографии
15:07
Волгоградский проект стал победителем всероссийского грантового конкурсаСмотреть фотографии
14:54
В Волгограде эвакуировали посетителей торговых центровСмотреть фотографии
14:36
Волгоградцы массово жалуются на отключение мобильного интернетаСмотреть фотографии
14:16
В Волгограде назвали фейком усиление контроля в школах за ветеранами и военнослужащимиСмотреть фотографии
13:21
Гостей феста #ТриЧетыре накормят надувными чебуреками, буррито и жареным мороженымСмотреть фотографии
13:04
Следком организовал проверку по факту гибели волгоградца в ночном пожареСмотреть фотографии
12:54
Главный тренер «Ротора» Бояринцев: «Для выхода в РПЛ нужно обрести стабильность»Смотреть фотографии
12:49
Волгоградские топ-менеджеры стройфирм попросили Мосгорсуд о свободеСмотреть фотографии
12:36
В Волгограде водитель мопеда воткнулся в гламурный джип: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
12:36
Собрано уже 5,3 млн тонн волгоградского зернаСмотреть фотографии
12:33
«Могут прятать лица»: ФСИН объявило в розыск двоих молодчиковСмотреть фотографии
12:31
Экс-президенту «Ротора» Владимиру Горюнову исполнилось 76 летСмотреть фотографии
11:47
Замглавы района Торгашин идет под суд в Волгограде за разбазаривание бюджетных миллионовСмотреть фотографии
11:36
T2 создаст яркое пространство для гостей молодежного фестиваля #ТриЧетыре в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:27
Волгоградку осудили за гибель на пожаре троих приемных детей и их бабушкиСмотреть фотографии
11:08
Происшествием с пропавшей 1 сентября школьницей в Волгограде занялась прокуратураСмотреть фотографии
10:46
Андрей Бочаров обсудил социально-экономическое развитие регионаСмотреть фотографии
10:36
Следы нарушителей искали под землей в СНТ на севере ВолгоградаСмотреть фотографии
10:25
Играем в долгую? Эксперты назвали четыре способа, которые помогут волгоградцам приумножить накопленияСмотреть фотографии
10:19
Один человек погиб и один пострадал в ночном пожаре на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
09:39
Все – случайные люди: суд в тайне отберет присяжных по делу водителя ПакаСмотреть фотографии
08:53
Россельхознадзор забраковал 190 кг волгоградской моцареллыСмотреть фотографии
08:28
4 БПЛА сбили над Волгоградской областью к утру 4 сентябряСмотреть фотографии
08:08
Яйца неожиданно подорожали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
 