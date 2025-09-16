Диоксид азота, сероводород и не только: экологи рассказали о химическом коктейле, которым дышали в августе волгоградцы





В Волгограде облкомприроды подвёл итоги августовского мониторинга качества атмосферного воздуха. После массовых жалоб жителей Красноармейского района на едкий запах по ночам в жилых массивах был организован дополнительный отбор проб силами передвижной лаборатории «Регионального центра экологического контроля». В результате в отдельные дни эксперты обнаружили превышение допустимого уровня содержания в воздухе химических веществ.

Специалисты организовывали выезды 1 августа по адресам: ул. Красных Зорь, д.22, бульвар Энгельса, д.10 и ул. Пролетарская, д.49.

4 августа: ул. Симферопольская, д.29, ул. Саушинская, д.7, ул. Перископская, д.28.

8 августа: ул. Сарпинская, д.27, ул. Удмуртская, д.103. 11 августа: пр. Героев Сталинграда, д.44, ул. Бутурлиновская, д.25, ул. Удмуртская, д.103, ул. Караванная, д.39, ул. 50 лет Октября, д.10, ул. Пролетарская, д.49А.

13 августа: ул. Лазоревая, д.197, пр-т Героев Сталинграда, д.43, ул. Изобильная, д.12, ул. Вучетича, д.17, пр-т Столетова, д.50А, ул. Командира Рудь, д.16.

18 августа: ул. Остравская, д.4А, перед супермаркетом «Магнит Экстра» (пр. Героев Сталинграда, д.74), ул. Пролетарская, д.49А, ул. Зерноградская, д.19.

В ночь с 19 на 20 августа: ул. Удмуртская, д.103, ул. Зерноградская, д.10, бульвар Энгельса, д.23, ул. Пролетарская, д.29.

20 августа отбор проб производился под факелом влияния территории АО «Каустик»: в западном направлении, приблизительно в 100 м от границы предприятия (наветренная сторона), в восточном направлении, приблизительно в 230 метров от границы предприятия (подветренная сторона).

21 августа: ул. 50 лет Октября, д.17. 25 августа: бульвар Энгельса, д.19, ул. Удмуртская, д.95, ул. Норильская, д.76.

26 августа оценивалось влияние южного промышленного узла (ул. Удмуртская, д.97).

- По результатам количественного химического анализа проб атмосферного воздуха зафиксированы превышения норм максимально разовых предельно допустимых концентраций (далее – ПДК м.р.) загрязняющих веществ в следующих контрольных точках: ул. Саушинская, 7 по взвешенным веществам в 1,5 раза (04.08.2025); вдоль автомагистрали перед супермаркетом "Магнит Экстра", расположенного по адресу: пр-т Героев Сталинграда,74, по оксиду углерода в 1,2 раза (18.08.2025); ул. Зерноградская, 10 по диоксиду азота в 1,9 раза, по формальдегиду в 1,3 раза (19.08.2025); ул. Пролетарская, 29 по диоксиду азота в 1,7 раза, по сероводороду в 1,5 раза (20.08.2025), - сообщили в облкомприроды.

При этом специалисты отметили, что в поступающих в комитет жалобах, как правило, нет информации о конкретных предприятиях-нарушителях, а также фото- и видеодоказательства причастности организаций к выбросам, в связи с чем законные основания для проведения контрольно-надзорных мероприятий – отсутствуют. Также эксперты обратили внимание, что часть полномочий за благополучием окружающей среды находится в ведении Роспотребнадзора, куда также направляется информация о такого рода обращениях горожан.

Напомним, в начале августа редакция уже рассказывала о жалобах жителей Красноармейского района на резкий неприятный запах в вечерние и ночные часы. Тогда региональные власти обещали организовать мониторинг экологической обстановки и принять меры к улучшению ситуации.