«Мне написали, что он в заложниках»: потерявшая 3 млн волгоградка попросила Бастрыкина наказать жигало











Слишком высокую цену пришлось заплатить волгоградке Светлане Кабаргиной за чувства к молодому человеку. В итоге она осталась без денег, влезла в долги и к тому же скоро может стать бездомной.

Как рассказала Светлана, роковое знакомство с Давидом К. произошло в январе 2024 года.

- Я тогда только развелась. Мое эмоциональное состояние было таким, что хотелось какого-то внимания, сочувствия. Я думаю, что Давид этим умело воспользовался. Мы познакомились на сайте знакомств, потом встретились очно. Сначала все было романтично - сходили в ресторан. Цветов он мне не дарил, но приносил продукты. Теперь я уже понимаю, что он хотел показаться заботливым человеком, это было то, в чем я нуждалась после расставания с мужем. А уже через 2 дня он стал просить у меня деньги в долг, - рассказывает Светлана.

- Первый раз он попросил у меня «на жизнь» 30 тысяч рублей, которые я ему перевела на карту. Однако он заявил, что деньги находятся на неизвестной банковской карте и, чтобы их снять, надо пополнить счет еще на 50 тысяч. Я тогда не понимала, что это обман, и делала все так, как он просил, - вспоминает Светлана.

Дальше все пошло по накатанной. Просьбы о материальной помощи поступали молодой женщине все чаще и чаще. Однако Светлана и помыслить не могла, что ее вводят в заблуждение.

- Я реально думала, что у Давида трудности, просто хотела ему помочь. Тем более, что он уверял, что за долги его могут покалечить или даже убить, - признается волгоградка.

Но своих денег на «помощь» бой-френду у Светланы уже не оставалось. Она стала брать кредиты, а полученные займы отправляла мужчине.

Апофеозом «любовной драмы» стало полученное однажды Светланой сообщение, отправленное из неизвестного аккаунта в ТГ под ником «Грант», который сообщил «ужасную» новость о том, что Давид находится в заложниках, а на его выкуп требуется крупная сумма. Светлана заложила свою квартиру, где она жила с ребенком, получила требуемую для освобождения Давида сумму и перевела ее неизвестному человеку.

Всего несколько месяцев – с января по апрель 2024 года – Светлане понадобилось для того, чтобы влезть в огромные долги и заложить квартиру. Когда молодая мама поняла, что ее все это время обманывали, было уже поздно. Тогда она обратилась за помощью к адвокату.

Как рассказал ИА «Высота 102» адвокат Евгений Дереза, его доверительнице удалось вернуть через суд лишь 370 тысяч рублей.

- Вероятно, Давид заведомо не собирался отдавать деньги, потому что изначально не имел средств и возможности для их отдачи, злоупотребляя доверием Светланы, поскольку никаких действий по возврату долга он не предпринимает, что уже указывает на заведомость его действий, - высказался Евгений Дереза.

Однако добиться возбуждения уголовного дела по мошенничеству Светлане не удалось. Первый раз ей отказали в возбуждении уголовного дела в августе 2024 года. В правоохранительных органах мотивировали это тем, что якобы все произошедшие с женщиной неприятности – это сфера гражданско-правовых отношений, которые регулируются в судебном порядке. Второй отказ пришел в марте 2025 года после повторной процессуальной проверки.

- При этом в рамках проверки не были исследованы вопросы, кто именно взаимодействовал с девушкой от аккаунта (Telegram) с наименованием «Грант», как Давид собирался отдавать деньги, на что он такие большие суммы? Кто в действительности переписывался от аккаунта «Грант», сам Давид или реально другое лицо? Остается множество вопросов, - рассуждает Евгений Дереза.

К слову, когда мужчину опрашивали сотрудники полиции, Давид заявил, что никто его в заложники не брал.

Сама Светлана признает, что слишком доверилась любимому мужчине. Отрезвление пришло слишком поздно, когда она поняла, что погасить огромные кредиты она не в состоянии. Банк уже обратился в суд с требованием взыскать залоговое имущество – квартиру, под которую она брала кредиты. Уже 17 сентября состоится первое судебное заседание.

Отчаявшаяся женщина обратилась за помощью к главе СК РФ Александру Бастрыкину. Она просит, чтобы в отношении обманувшего ее человека возбудили уголовное дело.

- Я считаю, что это была определенная схема, жертвой которой я и стала. Я подняла всю переписку с ним, он уже тогда на мои требования вернуть деньги, заявлял, что ничего ему не будет, что это гражданский спор, и я ничего не добьюсь. Я одна воспитываю ребенка – у меня безвыходная ситуация. Александр Иванович, я прошу вас вмешаться, чтобы виновник был наказан. Возможно, мне не удастся вернуть все деньги, которые я отдала, но пусть хотя бы он понесет ответственность за то, что оставил меня без всего, - обратилась на видео к главе СК Светлана.



