В Волгограде начнут активнее штрафовать за незаконные вывески

Общество 16.09.2025 11:52
В Волгограде администрация разработала поправки в постановление о порядке размещения и содержания информационных конструкций. Документ предусматривает мобилизацию районных администраций на борьбу с незаконными вывесками.

Согласно предлагаемым изменениям, районные чиновники получат дополнительные полномочия. Если поправки будут приняты, у специалистов появится право не только демонтировать незаконные вывески, но и штрафовать их владельца, составляя соответствующие протоколы об административном правонарушении.

Кроме того, отдельные изменения коснулись процесса согласования размещения вывесок на объектах культурного наследия. Теперь соответствующие разрешения будет выдавать не муниципалитет, а региональный комитет охраны объектов культурного наследия.

Отметим, в настоящее время пакет поправок проходит утверждение. Изменения вступят в силу сразу после его публикации.

Фото из архива ИА «Высота 102»

