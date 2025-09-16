С волгоградских участников СВО списали кредитов на 362,5 млн





В Волгоградской области приостановлено и прекращено более 45 тысяч исполнительных производств в отношении военнослужащих и их семей. Как рассказали в ГУ ФССП по региону, общая сумма составила более 2,6 млрд рублей.

Так, в отношении участников СВО было приостановлено 39,5 тысяч исполнительных производств на общую сумму 2,2 млрд рублей за исключением производств по алиментам и обязательствам о возмещении вреда в связи со смертью кормильца.

Также в отношении военнослужащих, заключивших контракт с Минобороны, прекращено 5 тысяч производств на сумму 362,5 млн рублей о взыскании кредитов и ипотечных обязательств, а также 659 производств на сумму 60 млн рублей в отношении супругов военнослужащих.

Напомним, сбор не подлежит взысканию в отношении должника, в том числе ИП, в период его участия в боевых действиях. Закон также затрагивает участников контртеррористических операций, которые призваны на военную службу по мобилизации или контракту.

– Чтобы воспользоваться правом приостановления исполнительных производств, должникам необходимо направить соответствующее ходатайство в подразделение судебных приставов, где ведется производство, с приложением документов, подтверждающих факт заключения контракта с Министерством обороны РФ. Сделать это можно любым удобным способом, в том числе с помощью портала Госуслуг. В отношении должников, убывших за пределы места проживания, заявление о приостановлении исполнительного производства могут подать близкие родственники, – напомнили в пресс-службе ГУ ФССП по Волгоградской области.