



Компании, которые будут оборудовать рабочие места для ветеранов СВО, получат финансовую поддержку. Об этом 15 сентября рассказали в официальном Telegram-канале Минтруда со ссылкой на председателя Антона Котякова.

- Предприятие может получить до 200 тысяч рублей на расходы по оборудованию рабочего места с учетом особенностей здоровья кандидата, - говорится в сообщении министра труда и социальной поддержки.

По словам Котякова, разработаны поправки, которые позволят получать поддержку как компаниям, которые нанимают новых сотрудников, так и организациям, в которых ветеран работал ранее.