В России работодатель получит финподдержку за обустройство места для ветерана СВО

16.09.2025 08:32
16.09.2025 08:32


Компании, которые будут оборудовать рабочие места для ветеранов СВО, получат финансовую поддержку. Об этом 15 сентября рассказали в официальном Telegram-канале Минтруда со ссылкой на председателя Антона Котякова. 

- Предприятие может получить до 200 тысяч рублей на расходы по оборудованию рабочего места с учетом особенностей здоровья кандидата, - говорится в сообщении министра труда и социальной поддержки. 

По словам Котякова, разработаны поправки, которые позволят получать поддержку как компаниям, которые нанимают новых сотрудников, так и организациям, в которых ветеран работал ранее.

10:34
Диоксид азота, сероводород и не только: экологи рассказали о химическом коктейле, которым дышали в августе волгоградцыСмотреть фотографии
10:01
В Волгограде хулиганы шинами громили подъездную дверь: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
09:44
Жительница Волжского обвиняется в убийстве подругиСмотреть фотографии
09:31
Предельные тарифы на ж/д билеты установят в РФСмотреть фотографии
09:06
Под Волгоградом использовали «нелогичную» свинину для борща и колбасыСмотреть фотографии
08:32
В России работодатель получит финподдержку за обустройство места для ветерана СВОСмотреть фотографии
08:12
Леса Волгоградской области останутся под замком до 9 октябряСмотреть фотографии
07:52
ПВО сбила 2 БПЛА в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:22
Под охрану взяли 2868,2 га Волго-Ахтубинской поймыСмотреть фотографии
06:56
СФР: Пенсии в 2026 году проиндексируют дваждыСмотреть фотографии
06:35
Перед матчем России и Ирана в Волгограде состоится хореографическое шоуСмотреть фотографии
06:09
Рыбака поймали за вылов сетями шемаи на Дону под ВолгоградомСмотреть фотографии
05:52
Росавиация сняла ограничения на полёты в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
05:22
План «Ковер» ввели ночью в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
21:04
В Волгоградской области подведены итоги выборовСмотреть фотографии
20:38
Волгоградцев предупредили о ночных заморозках до -2 градусовСмотреть фотографии
19:41
Теперь всё? В Волгограде завершилась скандальная реставрация памятника в Радомском сквереСмотреть фотографии
18:36
В Михайловке задержали выкравшего царскую монету домушникаСмотреть фотографии
17:01
Владимир Путин открыл в Волгограде новый корпус института РПНСмотреть фотографии
15:56
Стартовала продажа билетов на матч сборных России и Ирана в Волгограде Смотреть фотографии
15:29
История с отравлением детей таблетками под Волгоградом обернулась неожиданным задержаниемСмотреть фотографии
15:14
В Волгограде благоустройство сквера за 75 миллионов вышло на финишную прямуюСмотреть фотографии
14:20
«Хорошо сделали свою работу»: яркие моменты блистательной победы «Ротора» на «Волгоград Арене»Смотреть фотографии
13:24
«Тушили до утра»: очевидцы засняли жуткий пожар на «Рижском рынке» под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
13:05
В Волгограде полиция задержала пиромана-мстителяСмотреть фотографии
12:44
Волгоградцам увеличили выплаты до 1 млн рублей за контракт с МинобороныСмотреть фотографии
12:39
В Волгограде готовятся осудить шестерых инженеров за гибель и увечья промальпинистовСмотреть фотографии
12:01
Коллегия судей поддержала кандидатуру Краснова на пост главы Верховного судаСмотреть фотографии
11:17
Разыскиваемого Интерполом иностранца арестовали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:12
Опережая инфляцию? В Волгограде стоимость проезда в общественном транспорте поднимут до 40 рублейСмотреть фотографии
 