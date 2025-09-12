Экономика

Соки - в Китай, хлеб – в Судан: программу импортозамещения до 2030 года утвердили в Волгоградской области

Экономика 12.09.2025 08:39
0
12.09.2025 08:39


В Волгоградской области принята новая программа импортозамещения, рассчитанная до 2030 года. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованный документ администрации региона. Ранее аналогичная программа действовала с 2021 по 2024 годы. Новый документ разработан в связи с необходимостью ослабления зависимости экономики региона от импорта, повышения конкурентноспособности местной продукции,  экспортного потенциала и снижения зависимости от иностранных технологий и комплектующих.

В обновленной программе в качестве рисков для региональной экономики названы такие, как дефицит высокотехнологичного оборудования, замедление темпов модернизации и рост расходов на логистику. В то же время у региона есть немало преимуществ, например, возможности перепрофилирования экономики на выпуск продукции, ранее ввозимой из-за рубежа, расширение внутреннего рынка  за счет ухода иностранных компаний, развитие логистических коридоров, ориентированных на Ближний Восток и страны Азии и Африки.  
Задачами импортозамещения власти региона назвали развитие металлургической, нефтехимической промышленности, обеспечение продовольственной безопасности, создание новых товаров и разработок, активное использование инвестиций, подготовку квалифицированных кадров. Следствием реализации таких планов должно стать повышение уровня жизни населения за счет стабильности рынка труда и поддержке малого и среднего бизнеса, подчеркивается в документе.

В последние годы в Волгоградской области уже произошла переориентация экспортных потоков на Ближний Восток, Латинскую Америку, Африку и Азию. Уже действуют 20 международных соглашений с 12 странами- например, с Ираном, Китаем, Сербией, Беларусью, Узбекистаном.


В прошлом году регион поддерживал внешнеэкономические связи с 104 странами – в том числе с Китаем, Турцией, Китаем, Казахстаном, Египтом, Латвией, Тунисом, Сингапуром, Казахстаном, Индией. Например, продукция АПК чаще всего отгружается в Турцию, Египет, Азербайджан. Пшеницу в больших объемах отправляют в Судан, Алжир, подсолнечное масло – в страны Персидского залива, жмыха – в Турцию, Китай, Беларусь, зернобобовых – в Бангладеш, ОАЭ. А волгоградские соки особенно любят в Китае и Турции. Однако есть перспективные направления в сотрудничестве, которые предстоит еще развить – это связи с Бангладешом, Суданом, Пакистаном, Ливией и Йеменом.

Какая продукция волгоградской промышленности востребована больше всего? Самую большую долю в экспорте занимает продукция машиностроения, химия, продовольствие, текстиль, металлы, древесина. Объемы отправляемой продукции в другие страны растут с каждым годом. Например, экспорт в ОАЭ в 2023 году вырос в 11 раз, а во Вьетнам – в 4,2 раза.


Новая программа предусматривает еще больший рост экспортных потоков. Если, например, к концу 2025 года планируется увеличить объем отгруженной продукции до 1049 миллиардов рублей, то к 2030 году – уже до 1100 миллиардов. Количество наименований импортозамещающей продукции, в свою очередь, должно вырасти через 5 лет с 91 до 96, объем сельхозпродукции - с 227 до 280 миллиардов рублей. Также в программе заложен рост количества хозяйствующих субъектов, освоивших импортозамещение, с 69 до 74.  

Все это должно в условиях санкционного давления создать ориентир на независимую устойчивую региональную экономику. Ответственными за выполнение новой программы импортозамещения стали ключевые комитеты администрации региона, которые будут оказывать организационную, информационную и другого вида помощь в реализации обозначенных планов.


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
11.09.2025 16:34
Экономика 11.09.2025 16:34
Комментарии

0
Далее
Экономика
11.09.2025 15:07
Экономика 11.09.2025 15:07
Комментарии

0
Далее
Экономика
11.09.2025 07:29
Экономика 11.09.2025 07:29
Комментарии

0
Далее
Экономика
11.09.2025 06:12
Экономика 11.09.2025 06:12
Комментарии

0
Далее
Экономика
10.09.2025 19:30
Экономика 10.09.2025 19:30
Комментарии

0
Далее
Экономика
10.09.2025 06:59
Экономика 10.09.2025 06:59
Комментарии

0
Далее
Экономика
09.09.2025 06:59
Экономика 09.09.2025 06:59
Комментарии

0
Далее
Экономика
08.09.2025 10:00
Экономика 08.09.2025 10:00
Комментарии

0
Далее
Экономика
08.09.2025 08:57
Экономика 08.09.2025 08:57
Комментарии

0
Далее
Экономика
05.09.2025 15:07
Экономика 05.09.2025 15:07
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
05.09.2025 11:44
Экономика 05.09.2025 11:44
Комментарии

0
Далее
Экономика
05.09.2025 11:01
Экономика 05.09.2025 11:01
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
04.09.2025 15:07
Экономика 04.09.2025 15:07
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
04.09.2025 12:36
Экономика 04.09.2025 12:36
Комментарии

0
Далее
Экономика
04.09.2025 10:46
Экономика 04.09.2025 10:46
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

09:19
6 рейсов задерживаются в аэропорту Волгограда из-за ограничений полетов в Санкт-ПетербургеСмотреть фотографии
08:39
Соки - в Китай, хлеб – в Судан: программу импортозамещения до 2030 года утвердили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:20
Массовое отключение интернета накрыло Волгоград и ВолжскийСмотреть фотографии
08:00
«Ротор» – «Манчестер Юнайтед»: самое громкое противостояние в истории волгоградского футболаСмотреть фотографии
07:36
Средства ПВО сбили ночью 221 вражеских БПЛА над регионами РоссииСмотреть фотографии
07:05
Волгоградцам рассказали о самых богатых представителях рабочего классаСмотреть фотографии
06:30
С 1 октября в Волгоградской области стартует вакцинация от краснухиСмотреть фотографии
06:00
32 кошки и собаки из Волгограда отдохнули в Италии, Испании и КорееСмотреть фотографии
21:12
В Волжском засняли на видео жуткий наезд «Лады» на велосипедистаСмотреть фотографииCмотреть видео
20:03
В Волгограде пр. Жукова встал в глухой полуторакилометровой пробкеСмотреть фотографииCмотреть видео
19:13
«Доходы пойдут на развитие транспорта»: в Волжском обосновали введение платных парковокСмотреть фотографии
18:11
Зато удобный? Во Фролово чиновники приобрели «золотой» стол за 180 тыс. рублейСмотреть фотографии
18:00
В больнице Волжского короткое замыкание выгнало на улицу врачей и пациентовСмотреть фотографииCмотреть видео
17:49
Волжане отправили очередной гумконвой для участников СВОСмотреть фотографии
17:11
В полиции и прокуратуре организовали проверки после драки в школе №64Смотреть фотографии
17:09
Волгоградец лишился Toyota Land Cruiser из-за долга по кредитамСмотреть фотографии
16:43
Дроны, Росгвардия и наряды полиции: силовики прошерстили поля под Волгоградом в поисках мигрантовСмотреть фотографииCмотреть видео
16:34
В Кремле пояснили резкий рост курса валютСмотреть фотографии
16:09
В Волгограде на капремонте школы искусств «умыкнули» 330 тысячСмотреть фотографии
15:54
У коров в Волгоградской области нашли смертельный вирусСмотреть фотографии
15:26
«Будет всего три пощёчины»: в Волгограде сняли на видео издевательства над ученицей школы №64Смотреть фотографииCмотреть видео
15:07
Международная промышленная конференция «Трубы-2025» впервые открылась в ВолжскомСмотреть фотографии
14:47
В Волгограде детский футбольный матч закончился дракой взрослыхСмотреть фотографии
14:18
«Показания свидетелей и результаты экспертиз»: присяжные знакомятся с делом обвиняемого в убийстве ПакаСмотреть фотографии
13:56
Грозы и резкое похолодание идут на волгоградский регионСмотреть фотографии
13:44
Бастрыкин заинтересовался дорогой к хутору Зимовейский под ВолгоградомСмотреть фотографии
13:31
В Волгограде возложением цветов отметили 148-летие со дня рождения ДзержинскогоСмотреть фотографии
13:04
«Родители не разошлись с детьми»: власти Волгограда прокомментировали затор у проходной школы №55Смотреть фотографииCмотреть видео
13:00
Билайн за неделю прервал почти 10 тысяч звонков от мошенников в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:20
«Меня уже на полиграф возили»: под Волгоградом пятые сутки ищут пропавшую молодую женщинуСмотреть фотографии
 