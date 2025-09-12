Соки - в Китай, хлеб – в Судан: программу импортозамещения до 2030 года утвердили в Волгоградской области





В Волгоградской области принята новая программа импортозамещения, рассчитанная до 2030 года. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованный документ администрации региона. Ранее аналогичная программа действовала с 2021 по 2024 годы. Новый документ разработан в связи с необходимостью ослабления зависимости экономики региона от импорта, повышения конкурентноспособности местной продукции, экспортного потенциала и снижения зависимости от иностранных технологий и комплектующих.

В обновленной программе в качестве рисков для региональной экономики названы такие, как дефицит высокотехнологичного оборудования, замедление темпов модернизации и рост расходов на логистику. В то же время у региона есть немало преимуществ, например, возможности перепрофилирования экономики на выпуск продукции, ранее ввозимой из-за рубежа, расширение внутреннего рынка за счет ухода иностранных компаний, развитие логистических коридоров, ориентированных на Ближний Восток и страны Азии и Африки.

Задачами импортозамещения власти региона назвали развитие металлургической, нефтехимической промышленности, обеспечение продовольственной безопасности, создание новых товаров и разработок, активное использование инвестиций, подготовку квалифицированных кадров. Следствием реализации таких планов должно стать повышение уровня жизни населения за счет стабильности рынка труда и поддержке малого и среднего бизнеса, подчеркивается в документе.



В последние годы в Волгоградской области уже произошла переориентация экспортных потоков на Ближний Восток, Латинскую Америку, Африку и Азию. Уже действуют 20 международных соглашений с 12 странами- например, с Ираном, Китаем, Сербией, Беларусью, Узбекистаном.







В прошлом году регион поддерживал внешнеэкономические связи с 104 странами – в том числе с Китаем, Турцией, Китаем, Казахстаном, Египтом, Латвией, Тунисом, Сингапуром, Казахстаном, Индией. Например, продукция АПК чаще всего отгружается в Турцию, Египет, Азербайджан. Пшеницу в больших объемах отправляют в Судан, Алжир, подсолнечное масло – в страны Персидского залива, жмыха – в Турцию, Китай, Беларусь, зернобобовых – в Бангладеш, ОАЭ. А волгоградские соки особенно любят в Китае и Турции. Однако есть перспективные направления в сотрудничестве, которые предстоит еще развить – это связи с Бангладешом, Суданом, Пакистаном, Ливией и Йеменом.

Какая продукция волгоградской промышленности востребована больше всего? Самую большую долю в экспорте занимает продукция машиностроения, химия, продовольствие, текстиль, металлы, древесина. Объемы отправляемой продукции в другие страны растут с каждым годом. Например, экспорт в ОАЭ в 2023 году вырос в 11 раз, а во Вьетнам – в 4,2 раза.







Новая программа предусматривает еще больший рост экспортных потоков. Если, например, к концу 2025 года планируется увеличить объем отгруженной продукции до 1049 миллиардов рублей, то к 2030 году – уже до 1100 миллиардов. Количество наименований импортозамещающей продукции, в свою очередь, должно вырасти через 5 лет с 91 до 96, объем сельхозпродукции - с 227 до 280 миллиардов рублей. Также в программе заложен рост количества хозяйствующих субъектов, освоивших импортозамещение, с 69 до 74.

Все это должно в условиях санкционного давления создать ориентир на независимую устойчивую региональную экономику. Ответственными за выполнение новой программы импортозамещения стали ключевые комитеты администрации региона, которые будут оказывать организационную, информационную и другого вида помощь в реализации обозначенных планов.





