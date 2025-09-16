Сегодня, 16 сентября, в Волгограде на судебном процессе по обвинению трех бывших депутатов гордумы в мошенничестве с автостраховками начались прения сторон. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора области Оксана Черединина, гособвинение запросило для бывших депутатов гордумы Федора Литвиненко, Евгения Щура и Алексея Зверева, которые обвиняются в организации преступного сообщества, суровые сроки.

Так, по словам Чередининой, обвинитель просил суд назначить Звереву и Щуру по 17 лет колонии строгого режима со штрафом в 2 миллиона рублей, Литвиненко – 16 лет колонии строгого режима и штрафом 1,5 миллиона рублей.

Еще двоих участников преступного сообщества - Максима Калашникова и Наталью Володину прокурор просит приговорить соответственно к 10 и 9 годам колонии общего режима. Вину подсудимые не признают.





В настоящее время под стражей находится только Зверев. Для Щура и Литвиненко в качестве меры пресечения был избран запрет определенных действий. А Калашников и Володина находились под подпиской о невыезде.

Напомним, что это громкое уголовное дело суд начал рассматривать весной 2021 года, спустя четыре года после задержания депутатов. В деле почти 2000 томов, из которых 94 тома составляет обвинительное заключение.

Организаторы Евгений Щур, Алексей Зверев и Федор Литвиненко обвиняются по ч. 1 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ч. 4 ст. 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования в особо крупном размере), ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, полученных преступным путем в составе организованной группы), ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по гражданскому делу), ч. 1 ст.327 УК РФ (подделка документов).





Согласно материалам дела, в конце 2015 года Щур, Зверев, Литвиненко создали преступное сообщество со структурными подразделениями - организованными группами, осуществлявшими деятельность под видом коммерческих организаций ООО «Верный Выбор» и ООО «Приоритет». Они занимались хищением страховых выплат за фиктивные ДТП, в том числе посредством предоставления в суды подложных документов о дорожных происшествиях, а также несоответствующих действительности сведений о якобы понесенных расходах, связанных с проведением автотехнических экспертиз и оказанием юридических услуг.

Всего в период с сентября 2015 года по декабрь 2016 года участниками преступного сообщества был причинен ущерб страховым компаниям на сумму более 84 миллионов рублей.

Калашников выполнял роль главного «аварийного комиссара», а Володина являлась экспертом-техником, в обязанности которой входило формальное проведение осмотров поврежденных транспортных средств и составление фиктивных заключений экспертиз.

Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области совместно с коллегами из УЭБ и ПК ГУ МВД России по региону. Расследование проводилось СУ СК РФ по Волгоградской области.

Ранее сообщалось, что в ходе расследования уголовного дела было арестовано имущество обвиняемых стоимостью более 55 миллионов рублей. Всего в состав преступного сообщества помимо основных участников входило более 450 членов, большинство из которых уже осуждены.

Фото из архива V102.RU / прокуратуры Волгоградской области