Зарница 2.0: 960 участников прибыло в лагерь «Авангард» под Волгоградом





В Волгоградской области в оборонно-спортивный лагерь «Авангард» прибыло 960 участников военно-патриотической игры «Зарница 2.0» из 89 регионов России, Республик Абхазия, Беларусь и Южная Осетия. На территории Волгоградского региона они будут находиться с 16 по 22 сентября.

С приветственным словом к участникам обратились командующий игрой, Герой России Владислав Головин, замгубернатора Волгоградской области Лариса Савина, военный комиссар Волгоградской области комиссар полковник Евгений Машуков и главный судья финала «Зарница 2.0» Вячеслав Старшев.

В финале участники старшей возрастной категории пройдут гарнизонную службу и примут участие в большой военно-тактической игре. В программу входят комбинированный марш и состязания по условно-военным специальностям: командиров, политруков, военных корреспондентов, инженеров-саперов, медиков, а также операторов БПЛА.

Главной темой программы станет 80-летие Великой Победы, а наставниками участников выступят бойцы СВО.

Завершится «Зарница 2.0» финальным боем, который пройдет 21 сентября в рамках большой военно-тактической игры. Подведение итогов заезда и торжественное награждение победителей состоятся 22 сентября.