На Гремячинском ГОКе прошли состязания профмастерства ко Дню шахтёра

Общество 16.09.2025 12:39
0
16.09.2025 12:39
ЕвроХим-ВолгаКалий отмечает достижения своих сотрудников – ко Дню шахтёра на Гремячинском горно-обогатительном комбинате прошли состязания профессионального мастерства.
Лучшим звеном основного участка рудника стали представители бригады комбайнового комплекса Урал №195, которые трудятся в третью смену: Мансур Шахбанов и Музаффар Умаров. Коллеги не только показали лучшие результаты, но и максимально строгое выполнение требований охраны труда – это важнейшее условие участия в соревнованиях. За одну рабочую смену бригада добывает до 973 тонн руды.
На втором месте – Александр Сиволобов и Музаффар Умаров. Их бригада Урал № 195, которая работает в первую смену, поставила личный рекорд по добыче – 890 тонн в смену. А замыкает тройку лидеров бригада Урал №195. Артур Зленко и Андрей Димитриев добыли 848 тонн руды в смену.
Лучшие результаты в номинации «Лучший руководитель основного участка» показал Григорюк Алексей, возглавляющий участок горно-подготовительных работ №2. Под руководством Алексея Николаевича сотрудники участка опережают план с июня на 16% т.е. на 46 тыс. тонн руды.
Звание «Лучший горный мастер основного участка» заслужил Ходаев Тимурхан Руфат Оглы, который внес значимый вклад в организацию работ участка по обеспечению безопасности и повышению производительности комбайновых комплексов по добыче руды и проходке горных выработок участком горно-подготовительных работ №1.
Абсолютным лидером в номинации «Лучшая бригада добычного участка» в финале соревнования признана бригада комбайна Урал № 195, а лучшей бригадой крепления стала самоходная буровая установка – Kaishan KM-411. Коллеги закрепили свыше 3 тысяч тонн погонных метров выработок.
Лучшим электромехаником основного участка стал представитель участка горно-подготовительных работ №1 Александр Рыжнев. Лучшим электромехаником вспомогательного участка за достижение минимального количества простоев и комиссионного рассмотрения руководителями, стал работник участка конвейерного транспорта №1 Максим Высотин.
Звенья №1 и №5 участка конвейерного транспорта 5 отличились своими результатами. За время проведения соревнований бригада достигла минимальных значений по простоям и максимальному коэффициенту «выхождаемости», чем заслужила почетные 40 баллов.
– Такие соревнования – это мощный стимул для каждого из нас. Мы всей командой стараемся изо всех сил, потому что именно такие моменты помогают нам расти профессионально и чувствовать гордость за свою работу, – отметил машинист горных выемочных машин Мансур Шахбанов.
Наградили победителей на торжественном праздновании Дня шахтёра. Лучшие работники получили дипломы и крупные денежные премии, а также заслуженные слова благодарности и уважения от руководителей и всего трехтысячного коллектива Гремячинского горно-обогатительного комбината.
Фото: Александр Семёнов
Реклама. ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», ИНН 7710473036, erid: F7NfYUJCUneTSxJ4ji93
