В аэропорту Волгограда установят фонтанчик с бесплатной водой

Более 30 бесплатных питьевых фонтанчиков установят в аэропортах крупнейшей сети региональных аэропортов «Новапорт Холдинг». Об этом сообщили в Росавиации. Бесплатно утолить жажду смогут также пассажиры волгоградского аэропорта Сталинград. Кроме того, фонтанчики с бесплатной водой будут функционировать в аэропортах Астрахани, Барнаула, Кемерово Новосибирска, Оренбурга, Перми, Салехарда, Саранска, Томска, Тюмени, Уоан-Удэ, Челябинска, Читы, Элисты.
Пассажиры и гости будут обеспечены питьевой водой, которая проходит очистку трехступенчатыми фильтрами. Реализация проекта стартует в сентябре. При этом в некоторых аэропортах холдинга, таких, как Минеральные Воды и Калининград, питьевые фонтанчики в залах уже работают.
Напомним, ИА «Высота 102» сообщало, что в июне 2025 года волгоградское УФАС по поручению центрального аппарата начало проверку цен на продукты питания и воду в волгоградском аэропорту. Поводом послужили обращения граждан по вопросу необоснованного завышения цен на продовольственные товары, в том числе питьевую воду, в торговых объектах и объектах общественного питания на территории аэропортов.
Фото V102.RU (архив)