В Центральном районе Волгограда увеличивается количество платных парковок - паркоматы и шлагбаумы установлены на подъезде к ТРЦ «Пирамида», на большой парковке за торговым центром и с левой стороны у ГДЮЦ Волгограда, передает V102.RU. Пока все три парковки работают в тестовом режиме без взимания платы.





Напомним, что о создании платной парковки у «Пирамиды» стало известно еще в конце августа текущего года, когда у торгового центра начались подготовительные работы. В мэрии тогда пояснили, что оборудование парковки специальными устройствами контроля и её коммерциализация происходит на законных основаниях - земля передана в аренду, поэтому арендатор имеет право оборудовать здесь платную парковку и собирать за это деньги. Сотрудники ТРЦ «Пирамида» ранее сообщали, что информация о новых правилах пользования парковочным пространством у торгового центра в скором времени появиться на сайте. Однако по сей день никаких официальных данных об этом не опубликовано.

Информации о тарифах, а также о том, на каких условиях автомобилисты могут парковаться у торгового центра, по-прежнему нет.









По состоянию на 10 сентября паркоматы и шлагбаумы появились на трех парковках у ТРЦ «Пирамида». Площадка для машин, расположенная слева между ГДЮЦ и торговым центром, пока работает бесплатно в тестовом режиме. Из 31 места в разгар рабочего дня здесь было свободно 12.

- Выезд / Въезд по номеру автомобиля, - указано в объявлении.





Аналогичную информацию можно прочитать и при въезде на парковку за торговым центром. Сотрудники охраны ТРЦ сказали журналистам, что снимать здесь нежелательно.

- Это частная собственность, - пояснили сотрудники, отметив, что в частной собственности находятся и две другие парковки у торгового центра.





ТРЦ «Пирамида», напомним, находится в Центральном районе Волгограда на улице Краснознаменской. В 2024 году эта улица была капитально отремонтирована. Здесь обновили проезжую часть, уложили новые пешеходные тротуары и провели озеленение. В будние дни поставить машину на этой улице можно только за деньги. Почти на всем протяжении ул. Краснознаменской парковочные места сделали платными.

Отметим, что в Волгограде платные парковки стали внедрять в 2024 году. На сегодняшний день в центре города функционирует 118 платных парковок, на которых предусмотрено 1615 мест.

ТРЦ «Пирамида» – это уже второй торговый центр, который пытается коммерциализировать прилегающее парковочное пространство. Первым из торговых объектов такие парковки сделал ТРК «Европа».