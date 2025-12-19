В Волгограде «вырезали» аллею гигантских тополей на облбольнице

Жители Дзержинского района Волгограда 19 декабря обнаружили вырубленными многолетние деревья, которые ранее росли рядом с областной больницей. По сообщению горожан, под снос пошли здоровые тополя вдоль пешеходной зоны.

– Пришла сегодня на остановку – и сердце сжалось от увиденного. От десятка деревьев остались только пеньки. Даже не пеньки – огромные, широченные пни, по которым хорошо видно, что все растения были еще вполне жизнеспособными, – рассказала жительница Ангарского Лидия Аркадьева. – А ведь еще вчера здесь, на областной было так красиво! И эти деревья были настоящим украшением общественной территории, создавали уют.

С просьбой объяснить вырубку деревьев, которую горожане называют не иначе как безжалостной, ИА «Высота 102» обратилось в администрацию Волгограда.

– В рамках работ по реконструкции трамвайной линии в Центральном и Дзержинском районах производится омолаживающая обрезка зелёных насаждений, а также санитарная рубка деревьев, признанных аварийными, – прокомментировали в мэрии.

В администрации города отдельно подчеркнули, что вырубка деревьев проводится на основании разрешительных документов – выданного порубочного билета.

Также, как стало известно ИА «Высота 102», решение снести тополя было принято после недавнего шторма. Как уверяют специалисты, многометровые деревья стали якобы угрожать безопасности пешеходов.

