



В Кумылженском районе Волгоградской области оказался сорван двухлетний контракт на капитальный ремонт региональной дороги «Кумылженская – Суляевский – Покручинский». Здесь специалистам предстояло привести в порядок финальный, 13-километровый участок проезжей части в границах хуторов Сулевский и Покручинский. Объект должен был быть введён в строй до 1 апреля 2025 года, однако и спустя ещё семь месяцев работы не были завершены, а уже отремонтированный участок покрылся трещинами.

В 2023 году соглашение на обновление дороги, соединяющей населённые пункты, было подписано между комитетом транспорта и дорожного хозяйства региона и волгоградским индивидуальным предпринимателем Франегуляном Рудиком Грачьявичем. Коммерсант покорил чиновников обещанием привести дорогу в нормативное состояние всего за 216 млн рублей, сбив стоимость с 308,6 млн рублей.





В июне 2025 года облкомдортранс нагрянул на объект с проверкой и обнаружил, что вместо цивилизованного обновления проезжей части ИП превратил дорогу в опасный «аттракцион», каждая поездка по которому могла спровоцировать серьёзные ДТП.

В частности, проверяющие зафиксировали отсутствие временной разметки, кучи грунта вдоль обочин. Последние не только создают проблемы для автомобилей, но и мешают отводу осадков, превращая отремонтированные участки в болото. Также не был обеспечен лабораторный контроль работ.

Кроме того, специалистами обнаружены пять участков общей площадью 108 кв. метров, где новый асфальт уже начал деформироваться.

На ещё одном участке протяжённостью 700 п.м. асфальт покрылся продольными трещинами; ещё на одном, площадью 170 кв. метров, эксперты увидели сетку трещин.

Также ревизоры зафиксировали вымывание щебёночного основания и деформацию откосов установленной под дорогой для отвода осадков водопропускной трубы.

С дефектами оказались и установленные на дороге павильоны общественного транспорта.

30 октября представители комитета вновь нагрянули на объект с проверкой. Однако выяснилось, что ИП и не думал исполнять выданные ранее предписания. В результате областные власти вынуждены были пойти на крайние меры по разрыву контракта.





- Если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков (пункт 3 статьи 723 ГК РФ). На основании этого принято решение об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта от 15.12.2023 № 3248-23 на выполнение работ по объекту: «Ремонт автомобильной дороги «Кумылженская – Суляевский – Покручинский» км 22+798 - 3 5+900 в Кумылженском муниципальном районе Волгоградской области», - говорится в документе, размещённом 29 ноября на Госзакупках.

В администрации Волгоградской области информацию о разрыве соглашения подтвердили, уточнив, что к разбирательству с нерадивым ИП привлечено и региональное управление ФАС России.

- В связи с неисполнением со стороны подрядной организации своих обязательств по ремонту дороги «Кумылженская – Суляевский – Покручинский» в Кумылженском районе, профильным ведомством было принято решение об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта. Готовность объекта на момент расторжения договора составила 52%, оплачено примерно половина от общей суммы контракта. Чтобы не допустить срыва сроков проведения работ комитет многократно направлял в адрес подрядной организации соответствующие письма и уведомления, также применялись штрафные санкции. Кроме того, в УФАС по Волгоградской области было направлено обращение о включении генерального подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков, - подчеркнули в облкомдортрансе.

Отметим, доделывать запланированный ремонт дороги предстоит новой организации и, судя по всему, уже по расценкам 2025 года.