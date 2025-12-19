Прямая линия с Путиным 2025: когда будет, где смотреть, как задать вопрос

Сегодня, 19 декабря, Президент РФ Владимир Путин в прямом эфире ответит на вопросы россиян. Откровенный разговор начнется в 12:00 мск. Уже несколько лет подряд «Итоги года с Владимиром Путиным» проходит в совмещенном формате – это, по сути, прямая линия с главой государства и большая пресс-конференция одновременно.

Как задать вопрос

За две недели до прямой линии в адрес Владимира Путина поступило уже больше 2 миллионов вопросов. Впервые задать их можно через чат-бот в МАХ. Для этого необходимо быть пользователем этого мессенджера.

Вопросы также принимаются по телефону, смс, через сайт и соцсети. Впервые к сбору вопросов привлекли и вернувшихся из зоны СВО военнослужащих. Обрабатывают вопросы также с помощью ИИ.

По телефону

8-800-200-40-40 (бесплатно и круглосуточно)

Вопрос нужно коротко и четко сформулировать и уложиться примерно в минуту.

По СМС/ММС

На короткий номер: 0-40-40

На специальном сайте проекта «Итоги года с Владимиром Путиным»

Адрес: moskva-putinu.ru

В социальных сетях

ВКонтакте: vk.com/moskvaputinu

Одноклассники: ok.ru/moskvaputinu

Через мобильное приложение

Как воспользоваться этим способом - смотрите на сайте проекта.

Где смотреть прямую линию

Программу «Итоги года с Владимиром Путиным» можно смотреть в прямом эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир».

Прямая трансляция также организована на радиостанциях «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

Хронометраж прямой линии не ограничен.

Фото с сайта Кремля

