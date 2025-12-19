Прямая линия с Путиным 2025: когда будет, где смотреть, как задать вопрос

Сегодня, 19 декабря, Президент РФ Владимир Путин в прямом эфире ответит на вопросы россиян. Откровенный разговор начнется в 12:00 мск. Уже несколько лет подряд «Итоги года с Владимиром Путиным» проходит в совмещенном формате – это, по сути, прямая линия с главой государства и большая пресс-конференция одновременно.
Как задать вопрос
За две недели до прямой линии в адрес Владимира Путина поступило уже больше 2 миллионов вопросов. Впервые задать их можно через чат-бот в МАХ. Для этого необходимо быть пользователем этого мессенджера.
Вопросы также принимаются по телефону, смс, через сайт и соцсети. Впервые к сбору вопросов привлекли и вернувшихся из зоны СВО военнослужащих. Обрабатывают вопросы также с помощью ИИ.
По телефону
8-800-200-40-40 (бесплатно и круглосуточно)
Вопрос нужно коротко и четко сформулировать и уложиться примерно в минуту.
По СМС/ММС
На короткий номер: 0-40-40
На специальном сайте проекта «Итоги года с Владимиром Путиным»
Адрес: moskva-putinu.ru
В социальных сетях
ВКонтакте: vk.com/moskvaputinu
Одноклассники: ok.ru/moskvaputinu
Через мобильное приложение
Как воспользоваться этим способом - смотрите на сайте проекта.
Где смотреть прямую линию
Программу «Итоги года с Владимиром Путиным» можно смотреть в прямом эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир».
Прямая трансляция также организована на радиостанциях «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».
Хронометраж прямой линии не ограничен.
Фото с сайта Кремля
