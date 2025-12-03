В Волгограде перекрыли улицу Профсоюзную





В Ворошиловском районе Волгограда 3 декабря с 06.00 начало действовать ограничение движение транспорта по улице Профсоюзной. Как сообщили в администрации Волгограда, дорогу будут перекрывать поэтапно на протяжении трех дней – до 5 декабря включительно.

Данные меры объясняются необходимостью проведения дорожного ремонта на Профсоюзной. Сегодня, 3 декабря, для проезда не доступен участок улицы в границах от ул. Рабоче-Крестьянской до ул. Козловской по направлению движения от Первой продольной в сторону ж/д полотна. Данный отрезок будет закрыт для транспорта до 20.00 4 декабря.

5 декабря с 06.00 до 20.00 перекроют ул. Профсоюзную в границах от Козловской до Социалистической.



