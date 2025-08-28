



Власти Волгограда прокомментировали планы ТРЦ «Пирамида» по созданию на прилегающей к комплексу государственной территории платного парковочного пространства. По информации мэрии, оборудование парковки специальными устройствами контроля и её коммерциализация происходит на законных основаниях. Кроме того, в администрации отрицают, что нововведение нанесёт ущерб городскому бюджету в виде упущенной выгоды.

- Указанный участок автомобильного проезда рядом со зданием на ул. Краснознаменской, д.9 относится к категории земель, государственная собственность на которые не разграничена, участок передан в аренду. Согласно условиям договора аренды, арендатор имеет право использовать данный участок в качестве территории парковки с взиманием платы, - подчеркнули в пресс-службе муниципалитета.

Напомним, ТРЦ «Пирамида» находится в самом сердце Волгограда – на ул. Краснознаменской. Последняя в 2024 году была капитально отремонтирована. Подрядчик произвёл обновление покрытия проезжей части, обустройство нового тротуарного покрытия и озеленение. Работы обошлись бюджету в копеечку. На эти цели было выделено 169 млн рублей.

В числе обновлённой инфраструктуры была и парковка у ТРЦ «Пирамида», которая находится в распоряжении муниципалитета.

Редакция ИА «Высота 102» поинтересовалась в мэрии, насколько законно создание бизнеса частными структурами на обновлённой за муниципальной счёт территории. И не будет ли интересам города такими действиями коммерсантов причинён ущерб, ведь если уж и существует необходимость создания здесь платного парковочного пространства, то логично, чтобы средства пополняли муниципальный бюджет, которому, к тому же рано или поздно придётся вновь выделять средства на ремонт данного участка асфальта.

По информации властей, в данном случае об упущенной выгоде говорить несправедливо.

- Для организации платного парковочного пространства муниципалитет использует участки без обременения, т. е. свободные от прав третьих лиц. Рассматриваемый участок к ним не относится. Поэтому говорить об упущенной выгоде для бюджета города некорректно, - подчеркнули в пресс-службе мэрии.

Напомним, о возможной коммерциализации парковки у ТРЦ «Пирамида» стало известно 26 августа. Очевидцы обратили внимание на монтаж специальных терминалов для оплаты и шлагбаумов на въезде на парковку у торгового центра.

На текущий момент пока не известно о тарифах, установленных для владельцев автомобилей, а также об условиях, на которых свои машины смогут оставлять здесь посетители местных магазинов. Однако на вывешенном здесь стенде указано, что обслуживанием платной парковки будет заниматься волгоградская компания ООО «Горизонт».

ТРЦ «Пирамида» – это уже второй торговый центр, который по примеру муниципалитета пытается коммерциализировать прилегающее парковочное пространство. Ранее по этому пути уже пошёл ТРК «Европа».

Отметим, масштабное внедрение в Волгограде платных парковок началось в 2024 году. В мае власти города официально объявили о введении платного режима на парковке у Привокзальной площади. В августе того же года платными стали 26 участков улично-дорожной сети Центрального района между набережной и пр. Ленина. Весной 2025 года платные парковки появились ещё на 14 улицах. В настоящее время власти готовятся к очередной волне расширения платных парковок. На этот раз она охватит практически все центральные улицы в границах Аллеи Героев и ул. 7-й Гвардейской дивизии.