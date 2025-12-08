Работу ж/д переезда в Волжском ограничат 9 декабря

В городе Волжском Волгоградской области 9 декабря ограничат движение через железнодорожный переезд, расположенный на пересечении с улицей Логинова.

Как сообщили в Приволжской железной дороге, с 09:00 мск до 18:00 мск транспорт будет пропускать регулировщик из-за ремонтных работ, которые будут проводиться на станции Волжский.

- Проезд автотранспорта будет возможен с подачи разрешающего сигнала регулировщиком движения (сигналистом), - уточнили в компании.

Водителей просят учитывать это при планировании поездок.

