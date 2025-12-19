В Камышине празднует 99-летие ветеран ВОВ Владимир Маклецов





Сегодня, 19 декабря, 99-летие празднует ветеран Великой Отечественной войны и почетный гражданин города Камышина Волгоградской области Владимир Александрович Маклецов. Поздравил ветерана в своем Telegram-канале глава городского округа Станислав Зинченко.

Владимир Александрович родился в Сталинграде. В 1942 году был зачислен в школу ФЗУ Камышинского стеклотарного завода. Работал слесарем и механиком, делал снаряды для орудий. В 1943 году был призван в армию и направлен в зенитный артиллерийский полк. Начал воевать от станции Лихой Ростовской области.

Участвовал в боях за освобождение Белоруссии, оборонял ж/д мост через Днепр в Ворошиловграде, освобождал Польшу. Победу встретил под Франкфуртом. После войны продолжил службу на Дальнем Востоке, затем вернулся в Камышин. Работал водителем на лесозаводе, в 54-й автоколонне, слесарем на крановом заводе, хлопчатобумажном комбинате.

Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», «За победу над Германией», «Жукова».

Фото: Станислав Зиновьев / t.me