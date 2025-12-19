Лучшие госпаблики региона получили награды в Волгограде





В Волгограде 18 декабря на площадке исторического парка «Россия – Моя история» состоялся форум «Госпаблики: Лучшее 2025», организованный Центром управления регионом Волгоградской области. Мероприятие, сообщает ИА «Высота 102», собрало более 150 представителей муниципальных районов, городских округов и региональных органов власти. Глава ЦУР Олег Егорушин рассказал об успехах госпабликов региона и планах на будущее.

– Сегодня социальные сети стали важнейшим каналом коммуникации власти с населением. Госпаблики позволяют оперативно информировать жителей региона обо всех значимых событиях, проектах и инициативах, обеспечивая прозрачность и открытость действий органов власти. Развитие этих площадок помогает укрепить доверие граждан, повысить вовлеченность населения в обсуждение важных вопросов и решение проблем территорий. Мы активно работаем над улучшением качества контента, интерактивностью страниц и повышением эффективности взаимодействия с подписчиками, – рассказал Егорушин.





Кульминацией мероприятия стало торжественное награждение лучших администраторов официальных сообществ органов власти в социальных сетях, а также коллективов учреждений.





Дипломов удостоены 13 госпабликов региона. Кроме того, грамотами за плодотворную работу и большой личный вклад в развитие госпабликов Волгоградской области отмечены 25 специалистов.









Напомним, что на сегодня в Волгоградской области насчитывается около 5,6 тысяч официальных госпабликов, объединяющих более 3,7 миллиона подписчиков. Система нацеленана упрощение коммуникации жителями и властями Волгоградской области.

Фото: ЦУР