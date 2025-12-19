Экономика

Центробанк снизил ключевую ставку до 16%

19.12.2025
19 декабря в Москве состоялось заседание совета директоров Центробанка. По итогу экспертного обсуждения регулятор снизил ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов, до 16% годовых.

Такое решение эксперты объяснили охлаждением экономики - устойчивые показатели текущего роста цен в ноябре снизились.

- Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. В то же время в последние месяцы инфляционные ожидания несколько возросли. Кредитная активность остается высокой, - сообщили в пресс-службе монетарных властей.

При этом ЦБ обещает сохранить жесткую линию при формировании денежно-кредитных условий. В случае, если базовый прогноз экспертов по развитию экономической ситуации претворится в жизнь, то годовая инфляция снизится до 4–5% уже в 2026 году. Устойчивая инфляция достигнет 4% во втором полугодии 2026 года. 

